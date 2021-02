Bildu cuestiona la proporcionalidad de las FCSE en las protestas por la libertad de Pablo Hasel

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha cuestionado este miércoles la proporcionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las protestas que reclamaban la libertad del rapero Pablo Hasel y ha criticado el "sesgo ideológico" que "puede haber" en "muchos miembros" de las FCSE.

"Los incidentes son disturbios que alteran la normalidad, pero en cualquier caso me preocupa que el foco no se ponga en la persona desprovista de un ojo en Barcelona (...) La gravedad del hecho nos haría bien en plantearnos mejorar nuestros parámetros democráticos, si la proporcionalidad se está ajustando con normalidad o por contra, como en Linares, poner la atención en una cierta desproporción", ha señalado Matute en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha asegurado que pedirá explicaciones al Ministerio del Interior porque en un "estado democrático buscamos que la convivencia sea pacífica" y las actuaciones de los agentes en las protestas tengan un "efecto disuasorio, que nada tenga que ver con la represión".

En su opinión, en España "no se puede hablar de cierto sesgo ideológico en muchos miembros" de las FCSE y ha criticado ciertas "actitudes y comportamientos que no tienen que ver con la lógica" y no son "compatibles con la plena democracia en la que se dice que está".

"Toda fuerza policial tiene que atender al criterio de proporcionalidad. Cada vez hay más datos y pruebas de que la proporcionalidad está lejos de lo requerido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha insistido.

La detención e ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél ha derivado en el segundo día consecutivo de altercados y cargas policiales durante las concentraciones convocadas en diferentes puntos de la geografía española.

Los altercados se han vuelto a repetir en los actos de apoyo al rapero en Barcelona, Lleida y Girona, a los que se han sumado nuevos disturbios en Madrid y otras ciudades como Granada. Al menos 33 personas han sido detenidas y varias han resultado heridas.