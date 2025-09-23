Bildu exige al Gobierno ir más allá del embargo de armas: romper del todo con Israel e impulsar sanciones

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido al Gobierno ir más allá del decreto ley relativo al embargo de armas a Israel y a exigido romper todo tipo de relaciones con ese país e impulsar la imposición de sanciones para que el "genocidio" que, a su juicio, está cometiendo en Gaza no "quede impune".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Aizpurua ha reconocido que, aunque llega "tarde", en el decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros se incluyen "avances", si bien su formación los sigue considerando insuficientes.

A su juicio, son necesarias medidas "mucho más contundentes" como la imposición de sanciones económicas y la ruptura de relaciones en todos los ámbitos, incluido el acuerdo de asociación que la Unión Europea mantiene con el país hebreo.