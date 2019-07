Bildu lamenta la falta de empatía de PSOE y alega que su abstención trata de evitar un gobierno de derecha

Actualizado 25/07/2019 14:59:47 CET

El diputado de EH Bildu Oskar Matute durante su discurso previo a la segunda votación para la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bildu ha vinculado su abstención este jueves a que se pudiera facilitar un gobierno del PSOE y evitar a la derecha, por lo que ha criticado la falta de "empatía" y de "fraternidad" de la izquierda.

"Los votos de Bildu no eran para que fuera presidente, no nos fiamos, sino para que Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal no sea presidente. Para no hacer posible el sueño azul", ha asegurado el diputado abertzale en el Congreso, Oskar Matute.

El parlamento vasco le ha recordado a Pedro Sánchez que sus cuatro votos eran los que podrían haber facilitado su Ejecutivo, de haber llegado a un pacto con Podemos. "Con mayor empatía, quizás hoy no nos estaríamos lamentándonos todos", ha insistido Matute.

Por último ha señalado que, frente a las críticas de falta de sentido de Estado a Bildu le sobra "sentido común". "Nos piden que impidamos negras tormentas acechen al alba", ha zanjado sobre su posición de abstenerse.