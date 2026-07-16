Bildu pide aplicar la amnistía a los "represaliados" y avanzar en las "soluciones políticas", tras el fallo del TJUE

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha saludado este jueves el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía, ha pedido que esta norma se aplique ahora a "todas las personas represaliadas" por el 'procés' y que se abra "de una vez, el camino a las soluciones políticas".

Así lo ha escrito en un mensaje lanzado en 'X', recogido por Europa Press, después de que el tribunal europeo con sede en Luxemburgo haya determinado que la Ley de Amnistía no choca con el derecho comunitario ni afecta a los intereses económicos de la Unión.

Aizpurua destaca que, de esta forma, Europa "vuelve a corregir a quienes, desde el poder judicial español, se han situado en rebeldía frente a una ley aprobada democráticamente por la mayoría del Congreso".

"Se confirma así lo que llevamos tiempo defendiendo: los conflictos políticos no se resuelven en los tribunales ni mediante la represión, sino con diálogo, negociación y democracia", recalca la dirigente de la coalición abertzale.