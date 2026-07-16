La AVT traslada a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía sus prioridades sobre casos sin resolver

La AVT aborda con la Audiencia Nacional su nuevo informe sobre casos sin resolver y la política penitenciaria - AVT

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha trasladado a responsables de la Audiencia Nacional y la Fiscalía que está ultimando su informe para actualizar los casos de terrorismo sin resolver. Además, en la reunión ha lamentado el momento "especialmente complicado" que viven las víctimas ante la evolución de la política penitenciaria aplicada a presos de ETA condenados por terrorismo.

La asociación ha explicado que los encuentros se han enmarcado en la ronda de contactos de su nueva presidenta, Lucía Ruiz, que ha estado acompañada por los abogados Carmen Ladrón de Guevara y Antonio Guerrero, así como por el consejero Miguel Folguera.

La AVT ha insistido en la importancia de avanzar en el esclarecimiento de los atentados pendientes y ha recordado que el "verdadero listón" de la reinserción de los presos condenados por terrorismo debe situarse en su colaboración efectiva con la Justicia.

En este sentido, ha agradecido la buena comunicación existente con la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria, aunque también ha aprovechado para mostrar su preocupación por el funcionamiento de la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional y por la forma en que se comunica a los afectados la información procedente del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Asimismo, ha planteado la posibilidad de impulsar la creación de un archivo en la Audiencia Nacional sobre su papel en la lucha contra el terrorismo, coincidiendo con el 50 aniversario de la institución, para preservar la memoria de este trabajo y facilitar el acceso a investigadores y especialistas.