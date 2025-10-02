El BNG apoyará en el Congreso el embargo de armas a Israel si se garantiza que se eliminarán las excepciones

Exige al Gobierno garantías de seguridad para los miembros de la flotilla y ve su retención como un acto de "terrorismo de Estado"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha avanzado que apoyará la convalidación del decreto ley del embargo de armas a Israel, que se votará la próxima semanas, siempre que se tramite como proyecto de ley y se introduzcan "las modificaciones necesarias" para lograr "un embargo absoluto, total y sin excepciones".

En declaraciones en el Congreso, la senadora del BNG, Carme da Silva, ha señalado en cualquier caso que su partido mantiene "un marco abierto" hasta el debate del decreto en el Pleno, pero ha remarcado que el Ejecutivo tiene que garantizar que dicho decreto se convierta luego en un proyecto de ley para que se puedan introducir cambios para que el embargo debe ser "total", eliminando así las excepcionalidades de Estado recogidas.

La política nacionalista ha subrayado que el BNG viene demandando desde hace tiempo al Gobierno y a la Unión Europea "la ruptura total de relaciones comerciales, diplomáticas, culturales y de todo tipo con Israel", ya que a su juicio, con los recursos públicos de los ciudadanos del España "se están pagando las armas que están asesinando al pueblo palestino".

En referencia al asalto a la flotilla humanitaria intervenida ayer por autoridades israelíes en aguas internacionales cercanas a Gaza, la parlamentaria gallega ha calificado lo sucedido de "acto más de terrorismo de Estado por parte de Israel en aguas internacionales" y una muestra de "la impunidad con la que Israel se salta absolutamente todos los tratados internacionales con la complicidad directa de Estados Unidos y la sumisión de la comunidad internacional".

NO BASTA CON DECLARACIONES RETÓRICAS

Asimismo, ha exigido al Gobierno español y a la comunidad internacional que "garanticen la liberación de todas las personas de la flotilla", entre las que ha recordado que se encuentran dos gallegos, Sandra Garrido y Manu López, patrón del barco Meteke.

"Lo que no puede ser son declaraciones retóricas y simbólicas que no están haciendo nada y que le están demostrando a Israel que puede actuar impunemente", ha denunciado Da Silva, para quien "debajo de todos los escombros de los miles de viviendas destruidas está sepultada la ONU y están sepultados los derechos internacionales".