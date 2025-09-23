El BNG avisa de que su apoyo a los Presupuestos del Estado dependerá de que incluyan las prioridades de Galicia

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha señalado este martes que la formación gallega está estudiando el límite de gasto aprobado por el Gobierno como primer paso para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha advertido de que condicionará su apoyo a que recojan sus demandas sobre Galicia.

En una rueda de prensa en el Parlamento, Rego considera "muy limitado" el límite de gasto, especialmente en lo relativo a la capacidad de endeudamiento de comunidades autónomas y ayuntamientos. No obstante, lo más importante para el BNG es "la siguiente fase", en la que se concreten las cuentas públicas, y que éstas recojan "las aspiraciones políticas y prácticas" de Galicia.

En este sentido, ha recordado que el acuerdo de investidura firmado con el PSOE contempla medidas en servicios, infraestructuras y otras necesidades de la comunidad autónoma que deberán verse reflejadas en los Presupuestos.

"Eso es lo central y, por lo tanto, vamos a trabajar para que esos presupuestos reflejen esas necesidades de nuestro país", ha explicado el dirigente nacionalista, que ha insistido en que la posición del BNG "no está predeterminada" y dependerá "de cuál sea la foto final, si efectivamente somos capaces de llegar a ese momento".