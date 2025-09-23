El BNG celebra el freno del Gobierno al proyecto de Altri en Lugo y alerta de sus riesgos ambientales y laborales

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha valorado este martes como una "buena noticia" la decisión del Gobierno central de denegar la autorización para la construcción de una subestación eléctrica y el acceso a la red que la empresa Altri exige para la puesta en marcha de su nueva planta de celulosa en Palas de Rei (Lugo).

"Nos parece que será una buena noticia para todos los gallegos y gallegas, porque estamos hablando de una industria que no va a favorecer el empleo en Galicia, sino todo lo contrario, que va a destruir empleo en sectores primarios como la agricultura o la ganadería, así como en el turismo, el marisqueo y la pesca en la ría de Arousa", ha señalado en una rueda de prensa en el Parlamento.

El diputado nacionalista ha advertido de que se trata de "una multinacional que incidirá en la mayor eucalitización de nuestro país, en la pérdida de biodiversidad y que no cumple con los criterios ambientales establecidos, por ejemplo, para poder recibir ayudas de fondos europeos".

En este sentido, ha subrayado que la sociedad gallega se ha movilizado "masivamente" contra Altri, mientras que ha criticado el "apoyo cerrado" de la Xunta de Galicia, de su presidente Alfonso Rueda y del Partido Popular, a los que ha acusado de actuar "casi como comerciales de esta multinacional".