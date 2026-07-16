El BNG cree que el aval del TJUE a la amnistía supone una "bofetada" a los jueces "reaccionarios" y urge a aplicarla

Sigue en directo la última hora de la sentencia del TJUE sobre la Ley de Amnistía

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego
El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO
Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 16 julio 2026 16:59
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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) considera que el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía supone una "bofetada" a los jueces "reaccionarios" y ha urgido a los tribunales españoles a aplicar ya la norma.

Así lo ha señalado el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, en su perfil de 'X', a propósito del pronunciamiento del tribunal con sede en Estrasburgo, que arguye que la Ley de Amnistía no colisiona con el derecho comunitario ni afecta a los intereses económicos de la UE.

El nacionalista gallego entiende la posición del TJUE como un "aval" a la citada norma y como una "desautorización" a las críticas judiciales, pero también como un revés al presidente del PP, Alaberto Núñez Feijóo, y a un PP "cada vez más ultra", a los que considera que han dejado ya "sin argumentos".

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