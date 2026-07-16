El BNG cree que el aval del TJUE a la amnistía supone una "bofetada" a los jueces "reaccionarios" y urge a aplicarla

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) considera que el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía supone una "bofetada" a los jueces "reaccionarios" y ha urgido a los tribunales españoles a aplicar ya la norma.

Así lo ha señalado el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, en su perfil de 'X', a propósito del pronunciamiento del tribunal con sede en Estrasburgo, que arguye que la Ley de Amnistía no colisiona con el derecho comunitario ni afecta a los intereses económicos de la UE.

El nacionalista gallego entiende la posición del TJUE como un "aval" a la citada norma y como una "desautorización" a las críticas judiciales, pero también como un revés al presidente del PP, Alaberto Núñez Feijóo, y a un PP "cada vez más ultra", a los que considera que han dejado ya "sin argumentos".