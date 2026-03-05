El BNG pide cuentas al Gobierno por enviar una fragata a Chipre: "Poco duró la dignidad no intervencionista"

Archivo - El diputado del BNG Néstor Rego - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso por su decisión de enviar la fragata 'Cristóbal Colón' desde Ferrol al mar Mediterráneo para participar en labores de defensa europea frente a posibles ataques de Irán.

"Poco duró la 'dignidad' no intervencionista de Pedro Sánchez", ha comentado en redes sociales el diputado Néstor Rego, subrayando que el dron caído en una base británica impactó en "territorio soberano" del Reino Unido, no en Chipre, y que además "el Gobierno británico ya ha negado que procediera de Irán".

Según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, la 'Cristóbal Colón' estará en compañía del francés 'Charles de Gaulle' y de otros buques de la Armada griega. Se incorporó al Grupo Naval del portaaviones galo el lunes para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo.

La misión de la fragata en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería 'Patriot' desplegada en Turquía y operada por unos 150 militares españoles. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto.

COMPROMISO CON LA DEFENSA DE LA UE

Defensa ha explicado que la 'Cristóbal Colón' es la "fragata tecnológicamente más avanzada" y ha destacado que, son su despliegue, España "muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental".

La ministra del ramo, Margarita Robles, ya había adelantado que España "valoraba" prestar apoyo militar a Chipre en el marco de los ataques, después de que un dron iraní impactara en una base británica sita en la isla miembro de la Unión Europea el lunes. En una entrevista concedida a La Ser, recogida por Europa Press, ha hecho hincapié en que la misión enviada a Chipre es "defensiva" y no de ataque.