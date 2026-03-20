El BNG ve insuficientes las medidas anticrisis, pero se reserva su voto hasta analizar los dos decretos

Archivo - El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. - BNG - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) considera "claramente insuficientes" para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Irán aprobadas este viernes por el Gobierno, pero se reserva el sentido de su voto hasta analizar el texto de los dos decretos que han salido del Consejo de Ministros.

Para empezar, según explican en una nota de prensa, los nacionalistas gallegos echan en falta medidas fiscales, como la bajada del IVA a la cesta básica de alimentación; que no se recuperen los impuestos a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas; que no se adopten medidas para topar hipotecas y alquileres y tampoco se incluya la prohibición de desahucios ni se levanten las reglas fiscales.

Aunque aseguran que algunas de sus propuestas sí han sido recogidas por el Ejecutivo, subrayan que son necesarias medidas en todos los campos: reforma fiscal, vivienda, planes de ayudas para sectores productivos y estratégicos, levantamiento de las reglas fiscales para ayudar a ayuntamientos y otras administraciones, y todo ello combinado con el impulso de "políticas sociales de calado".