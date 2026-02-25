El BOE publica la desclasificación de documentos del 23-F al no suponer ya riesgo para la seguridad y defensa del Estado

Archivo - Imágenes del cordón policial que rodea el Congreso de los diputados en donde se estaba produciendo el intento de Golpe de Estado por parte del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, el 23 de febrero. - Europa Press - Archivo

El Boletín Oficial del Estado de hoy publica el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se acuerda la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero, por entender que ya no suponen un "riesgo para la seguridad y defensa del Estado".

La publicación del BOE es tan solo del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de ayer, pero el acceso a los documentos está previsto a partir de las 12:00 horas del mediodía en la página web de La Moncloa.

El acuerdo es para "desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado" del 23-F. Y se hace, según el BOE, a propuesta de los ministros de: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la ministra de Defensa, y del ministro del Interior.

En el texto, de tres páginas, se alega que los años pasados desde el intento de golpe de Estado --cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983-- permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique "sin generar ningún riesgo real y presente".

Por lo que se procede a su desclasificación al no estar en este momento justificada su "sustracción al derecho fundamental de comunicar y recibir información veraz" y al derecho de acceso a los archivos y registros públicos. Ello, añade, sin perjuicio de las restricciones que puedan resultar de otras normas del ordenamiento jurídico.

