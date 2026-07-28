Borràs sostiene que el indulto del Gobierno es solo "un punto y a parte" para su honorabilidad

Archivo - La presidenta de Junts, Laura Borràs, interviene durante el acto de celebración del cuarto aniversario de la fundación de Junts - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs, ha sostenido que el indulto del Gobierno por el que se le conmutará su pena de prisión de 4 años, 6 meses y un día por otra de 2 años "no es un punto final, sino un punto y a parte" en la lucha por su honorabilidad.

"La pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine que no solo la sentencia sino todo el proceso judicial que he sufrido es una gran injusticia", ha sostenido en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También ha lamentado que a pesar de no tener que entrar en prisión sin haber cometido ningún delito, según ella, se mantenga la inhabilitación de 13 años para ejercer cualquier cargo electo.

"Afortunadamente, ningún tribunal ni ningún gobierno español puede determinar mi compromiso con la independencia de Catalunya", ha señalado la expresidenta de la Cámara catalana.

En este sentido, ha remarcado que aunque España la mantenga inhabilitada para la política institucional, muchísima gente la "habilita todos los días para la política activa con el apoyo y el deseo explícito de que siga implicada en esta tarea".