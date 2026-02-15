Bolaños afirma que "Feijóo por fin habla claro y dice las mismas cosas que Vox": "Caretas fuera"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso acoge hoy el debate y la votación del dict - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado "claro" este domingo al afirmar que PP y Vox "deben entenderse" y abrir la puerta a que ambas formaciones logren acuerdos "puntuales".

"Feijóo por fin habla claro y dice las mismas cosas que Vox. Quiere una España en blanco y negro. Caretas fuera", ha afirmado Bolaños en un mensaje en su perfil de X, acompañado de una imagen de la entrevista a Feijóo publicada en el periódico 'El Mundo'.

En dicha entrevista, el líder del PP asegura que no tienen líneas rojas para pactar con Vox y señala que tras las elecciones en Extremadura y Aragón las urnas han dictado que el PP "tiene que liderar ambos gobiernos con apoyo de Vox". "Por tanto, el Partido Popular tiene que facilitar el cambio que ha salido de las urnas. Y esto es lo que vamos a trabajar", ha apostillado.

En este sentido, aclara que los posibles acuerdos con Vox tendrán que respetar las condiciones de "responsabilidad y proporcionalidad" al defender que si su formación tiene "el doble o el triple" de escaños de Vox, "lo lógico es que cualquier acuerdo respete esa proporcionalidad".

Por otro lado, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha destacado que el PP "hoy habla como Vox" en una columna publicada este domingo en 'El Huffington Post', recogida por Europa Press.

"El PP hoy habla como Vox, repite sus consignas, copia sus ideas y gobierna con ellos allí donde puede. Es decir, Feijóo ha convertido al Partido Popular en una versión homologada de la ultraderecha europea, alejándolo de cualquier tradición moderada y acercándolo a posiciones de confrontación permanente", asegura.

López pone de ejemplo la regularización de migrantes, una medida que, como señala, a Feijóo le parece "intolerable", y acusa a los populares del clima político que padece España. "Insultos constantes desde su bancada, campañas electorales cuya estrella es un grupo que añora volver al 36 y discurso a los jóvenes de quien acosa a periodistas y diputados. Un modelo que es indistinguible del de la ultraderecha", afirma.

"Detrás de Feijóo no hay ideas ni proyecto ni alternativa, sólo el ataque permanente, el insulto y el bulo", arremete Patxi López.