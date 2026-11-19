El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios durante la segunda jornada de Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este jueves de las "tretas" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante el debate 'cara a cara' que mantendrá esta noche con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha recordado el "torrente de mentiras y de bulos" que, a su juicio, utilizó el dirigente popular en el debate electoral de 2023.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el encuentro Metafuturo, organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid, donde ha asegurado que el cara a cara de esta noche será "trascendental" y "seguramente" el momento "más crucial" de la campaña electoral.

En este punto, ha indicado que un debate similar antes de las elecciones generales de 2023 Feijóo recurrió a "un torrente de mentiras y de bulos" para "tapar su nada más absoluta". "Todavía no hemos olvidado", ha añadido.

SÁNCHEZ ESTÁ "MUY TRANQUILO" ANTE EL DEBATE

Preguntado por cómo afronta el presidente del Gobierno el encuentro, Bolaños ha asegurado que Sánchez está "muy tranquilo" y es consciente de su responsabilidad de explicar el proyecto socialista para "seguir avanzando" y evitar "el riesgo de un Gobierno reaccionario que supondría "una involución de 50, 60 años atrás".

El ministro ha destacado que el debate constituye una "grandísima oportunidad" para confrontar el proyecto del PSOE de "reforzamiento" del Estado del bienestar, la sanidad y la educación públicas, las pensiones, los salarios dignos y las becas con el de "recortes masivos de la derecha y la ultraderecha", que, según ha señalado, "van unidos en esta ocasión".

También ha defendido que los ciudadanos podrán comparar a las "dos personas que aspiran, con posibilidades reales, a ser presidente del Gobierno" y decidir a quién prefieren al frente del país "en los momentos trascendentales".

Entonces, Bolaños ha recordado que Sánchez consiguió 160.000 millones de euros de fondos europeos para España y ha preguntado si alguien se imagina a Feijóo consiguiendo "ni siquiera un céntimo de euro" para el país.

Asimismo, ha destacado que Sánchez dijo al presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre de la OTAN, que España no realizaría una aportación del 5%, al situar por delante el Estado del bienestar y la calidad de vida de los españoles. "¿Alguien se imagina al señor Feijóo diciéndole que no a Trump? Probablemente ni entendería lo que le está diciendo el señor Trump", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de que el debate contribuya a movilizar al electorado y modificar las encuestas, Bolaños ha asegurado que "por supuesto que hay partido" y ha restado valor a los sondeos. "Hay como siempre división en las encuestas. Luego, por cierto, cuando llega la hora de votar en las elecciones generales raramente aciertan las encuestas, raramente. En las generales casi nunca aciertan. Nosotros vamos a ganar y vamos a gobernar", ha añadido.

PIDE HABLAR DE PENSIONES, SALARIOS, BECAS Y DERECHOS HUMANOS

Posteriormente, durante su intervención en el encuentro, Bolaños ha insistido en que el 'cara a cara' supone una "gran oportunidad" para que los ciudadanos puedan contrastar los proyectos de las dos personas presidenciables.

"Ojalá se pueda hablar de pensiones, de quién las actualiza, de salarios, de quién los sube, de becas, de quién las sube, de permisos de paternidad y maternidad iguales, de quién hace crecer la economía, de quién crea más empleos que nunca en la historia de España, 22,6 millones de afiliados, de derechos humanos, de derecho internacional", ha enumerado.

En este sentido, el titular de Presidencia considera que hablar de estas cuestiones y de los proyectos políticos sería "muy bueno para el candidato socialista", porque permitiría que los españoles conocieran las propuestas del PSOE.

ADVIERTE DE LOS INTERESES DETRÁS DE LA POLARIZACIÓN

Durante su intervención en el Ateneo, Bolaños ha advertido de los intereses detrás de la polarización política en España y ha señalado que hay opciones políticas que prefieren un entorno "absolutamente enfangado por la polarización" porque consideran que así resulta más fácil movilizar y avanzar electoralmente que en un debate racional sobre propuestas.

Asimismo, el ministro ha asegurado que las grandes compañías tecnológicas también tienen intereses en fomentar la confrontación, puesto que "los algoritmos no son neutrales" y favorecen los contenidos que generan enfrentamiento. Según ha explicado, un mensaje en redes sociales que insulta o confronta puede alcanzar una audiencia que multiplica por 50 la de otro que se limita a explicar una cuestión, por lo que estas empresas hacen "más negocio si hay más polarización".

En este contexto, ha defendido la necesidad de establecer límites a las tecnológicas, exigirles transparencia y obligaciones de rendición de cuentas, preferentemente en el ámbito europeo. También ha recordado que España tenía en tramitación una ley de inteligencia artificial y otra de protección de menores en el entorno digital que contemplaba prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Por otra parte, Bolaños ha alertado de que algunos "pseudomedios" publican informaciones "objetivamente falsas" sin contrastarlas y ha denunciado lo que denomina el "ciclo del bulo", por el que una información falsa publicada por uno de estos medios es difundida después por partidos políticos y acaba dando lugar a querellas de organizaciones "normalmente ultraderechistas".

Frente a ello, ha reivindicado el periodismo que contrasta distintas fuentes y pregunta a los afectados, al tiempo que ha advertido de que estas prácticas "también restan credibilidad a la profesión periodística".