Bolaños aprueba otro juez de refuerzo para Ceuta y promete "todos los medios" para que recuperar la "normalidad"

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes su visto bueno a un segundo juez de refuerzo para los juzgados de Ceuta ante la crisis migratoria y ha garantizado que asignará "todos los medios para que la normalidad regrese lo antes posible a la ciudad".

En una publicación en su cuenta de la red social X, el ministro ha señalado que esta mañana ha llegado la petición formal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, "de manera inmediata", ha sido autorizado.

"Pondremos todos los medios para que la normalidad regrese lo antes posible a la ciudad", ha concluido su mensaje, en el contexto de la crisis que se vive en la ciudad tras la llegada de decenas de miles de migrantes los pasados 30 y 31 de julio.

EL JUEZ DEL CASO MALAYA

Se trata del segundo juez aprobado para el refuerzo del tribunal de instancia de Ceuta, después de Miguel Ángel Torres, magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, designado por el CGPJ el pasado viernes. Torres fue el juez encargado de instruir el 'Caso Malaya' en el que procesó al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y a otras 85 personas en 2007.

En su caso, la designación se realizó a propuesta de la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez, a la vista de que Torres es, de los siete peticionarios, "el que cuenta con más antigüedad en la carrera judicial y dada su experiencia en las jurisdicciones civil y penal", detalla, según una nota de prensa del CGPJ.

El órgano de gobierno de los jueces señaló que Torres reforzará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia ceutí por un periodo de medio año, "prorrogable en el supuesto de que se considere precisa la renovación de la medida, ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria sufrida por la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio".

Según fuentes del CGPJ, el plazo para solicitar la segunda de las comisiones de servicio convocadas, en este caso para reforzar la plaza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en violencia sobre la mujer, finalizó el pasado viernes.