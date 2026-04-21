Bolaños asegura que la 'Operación Kitchen' es "la trama criminal más grave de la historia de la democracia"

1080230.1.260.149.20260421172348 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aseverado este martes que la 'Operación Kitchen' "es la trama criminal más grave de la historia de la democracia".

"Algo que atenta gravemente a la independencia judicial es destruir pruebas, organizar una trama criminal para tapar delitos que había cometido un gobierno del PP", ha señalado Bolaños, en referencia a la presunta trama parapolicial orquestada por el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

De esa forma ha respondido el ministro de Justicia al senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, quien le había preguntado sobre sus críticas al juez Juan Carlos Peinado por procesar por cuatro presuntos delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Ustedes, en aquel momento, vulneraban la ley, vulneraban la Constitución y también lo hacen ahora en la actualidad", ha acusado el ministro a los 'populares' en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

Asimismo, Bolaños ha defendido que "discrepar de resoluciones judiciales", así como "disentir", "calificar" u "opinar" es "un derecho que también reconoce la Comisión Europea".

"La independencia judicial en nuestro país está absolutamente garantizada", ha señalado Bolaños, argumentando que "una cosa y la otra son perfectamente compatibles y respetuosas con los derechos fundamentales".

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Además, Bolaños ha reprochado que el acuerdo de PP y Vox para investir a la 'popular' María Guardiola presidenta de Extremadura "es discriminatorio, inhumano y xenófobo".

"¿Van ustedes realmente a dejar sin asistencia sanitaria a un niño, a un bebé, simplemente porque sus padres estén en situación irregular? ¿De verdad que ustedes van a dejar a un niño sin escolarizar porque sus padres estén en situación irregular?", ha exclamado el ministro.