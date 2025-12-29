Bolaños se burla el "catastrofismo apocalíptico" de Feijóo: "Le faltó recomendar refugios nucleares"

Archivo - (I-D) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el acto ‘50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’, a 21 de noviembre d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este lunes que el discurso de balance del Gobierno en 2025 pronunciado por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "pasará a la historia del catastrofismo apocalíptico" y, en tono irónico, ha aseverado que "sólo le ha faltado recomendar" a la ciudadanía que se construya "refugios nucleares".

Así ha reaccionado Bolaños en la red social 'X' al decálogo de "fracasos" del Ejecutivo pronunciado por Feijóo y ha contrapuesto esta valoración negativa con su lectura de la situación actual del país: "La realidad es que España es la mejor economía desarrollada del mundo y seguimos reforzando nuestro Estado del bienestar. ¡Feliz 2026!", ha escrito en un mensaje, recogido por Europa Press.

Durante su intervención, el mandatario 'popular' ha puesto el foco en los "fracasos" de Sánchez con la vivienda, la política migratoria, la "precariedad" de los jóvenes, la "desprotección" de las mujeres, la "desconfianza internacional", la "incapacidad" en la gestión de los fondos europeos, el aumento de la pobreza, el "apagón impropio de un país desarrollado", la corrupción, la pérdida de poder adquisitivo de las familias o la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado.

ÓSCAR PUENTE RECURRE AL HUMOR

Por su parte, en la misma red social, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido al discurso del líder de la oposición sobre la situación de la juventud española compartiendo únicamente una viñeta gráfica de los humoristas gráficos Gallego y Rey.

En ella se ve a un Feijóo caracterizado de Papa Noel con un saco de regalos. Con el apelativo de 'Fei' primero aparece serio y confiado, pero luego su rostro se torna enfadado al comprobar que del saco sale un sonriente Santiago Abascal, presidente de Vox, coreando el famoso "Jóuu, jóuu, jóuu" del célebre personaje navideño.

Puente ha querido así replicar una rueda de prensa en la que el líder del PP ha tenido que responder muchas preguntas por su relación con Vox en Extremadura y el resto de España. Feijóo ha respondido que su pretensión es gobernar en solitario el país aunque ha subrayado que el Partido Popular no hará un "cordón sanitario" a Vox sino a Bildu.