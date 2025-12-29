Morant reclama la dimisión de Feijóo por los mensajes con Mazón el 29O: "Todo lo que nos ha contado ha sido una mentira"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (i), acompañada de la vicesecretaria general y secretaria de Agenda Urbana del PSPV-PSOE, Tania Baños, (d) comparece en la sede PSPV-PSOE, a 29 de diciembr - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado la dimisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber estado "mintiendo" durante los últimos 14 meses, como a su juicio lo revelan las "conversaciones a medias" que este ha entregado a la jueza que investiga la gestión de la dana. Además, ha aprovechado para exigirle al dirigente 'popular' que entregue al juzgado la conversación "íntegra" con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.

"Los valencianos y los españoles no nos merecemos ni un gobierno del PP ni unos líderes del PP que pretendan que convivamos con mentiras tan dolorosas y negligentes", ha expuesto Morant en una comparecencia ante los medios este lunes en la sede del PSPV.

La líder de los socialistas valencianos se ha mostrado segura de que "la única verdad" que han contado tanto Feijóo como Mazón es la que está recogida en esos 'whatsapps' en los que el exdirigente valenciano "asegura que ha hablado" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con los ministros de Interior y de Defensa.

"Todo lo que nos ha contado a partir de eso y fuera ha sido mentira", ha censurado Morant, que ha puesto como ejemplo de ello la "percepción de abandono que nos han vendido durante 14 meses". "Es el peor bulo ante la peor tragedia que hemos tenido que soportar los valencianos", ha sostenido.

Y ha recalcado: "La verdad es que Mazón aquella tarde habló con el presidente Sánchez, con la vicepresidenta, con los ministros de Interior y de Defensa antes incluso de haber hablado con Feijóo".

