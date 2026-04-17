Bolaños califica a Peinado como la "excepción" entre los jueces: La investigación a Begoña Gómez es "muy discutible"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que Juan Carlos Peinado es la "excepción" entre la "mayoría" de los jueces, porque la investigación que dirige sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, está siendo "muy, muy, muy, muy discutible".

Así lo ha expresado este viernes en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "la inmensa mayoría de los jueces y magistrados hacen bien su trabajo, de manera profesional, de manera imparcial, de manera independiente".

Dicho eso, ha incidido en que cuando hay alguna investigación o resolución judicial con la que discrepa, "por supuesto" que lo dirá "abiertamente", después de que afirmara que Peinado "ha avergonzado a muchos jueces y magistrados" con su decisión de plantear juzgar a Gómez por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Bolaños ha manifestado que la investigación de Peinado "no es la norma, es la excepción", ya que "sufre tantas revocaciones por parte de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo y está sometida a investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial".

Tras reivindicar que tiene "derecho a opinar", ha indicado que "las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica razonada, con respeto, con argumentos jurídicos". "¿Dónde está escrito que el ministro de Justicia no puede opinar? ¿De qué opino, si no opino de justicia, de la misión a la Luna?", ha ironizado.

El ministro ha expresado que lo hace "sin descalificar nunca" e intenta "prácticamente ni mencionar el nombre del juez instructor", para añadir que lo que expresa es su "opinión jurídica sobre la instrucción": "Y me parece una instrucción muy, muy, muy, muy discutible".

Y ha manifestado que en España se da un debate que "realmente no se corresponde con la realidad, el de la independencia judicial, con la que "no hay ningún problema", "no está en cuestión", como "dice el CGPJ y la Red Europea de Consejos Generales del Poder Judicial".