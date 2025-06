Bolaños celebra el aval del Constitucional a la amnistía y pide que se aplique también a Puigdemont

El Gobierno remarca que la ley ha sido útil al lograr la normalización política e institucional "absoluta" en Cataluña

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado este jueves la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley de amnistía y quiere que se aplique también a "todos los líderes" condenados por el desafío separatista ilegal de 2017, como Carles Puigdemont, porque "ésa fue la voluntad del legislador".

Así ha respondido al ser preguntado en el Congreso por la situación del expresidente catalán afincado en Bélgica, aunque no ha entrado en detalles sobre si Puigdemont debería adelantar o no su regreso a España. De momento, su situación procesal y la del que fuera su vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, no cambiará porque este fallo guarda silencio sobre el delito de malversación.

El titular de Justicia ha recordado que son los tribunales y los jueces los que aplican e interpretan las leyes. Y que hay en marcha algunos recursos sobre esta causa que esperarán a que sean resueltos, en referencia a las demandas de Puigdemont para que le apliquen plenamente dicha amnistía y pueda regresar a España sin ser detenido.

En una rueda de prensa ofrecida este mediodía en el Congreso, Bolaños ha mostrado la "profunda satisfacción" del Gobierno por la sentencia y el "trabajo bien hecho" por el poder legislativo: "Dijimos que la ley de amnistía entraba constitucional y salía constitucional, el Estado de Derecho funciona. Las Cortes aprobaron, un recurso y hoy el Tribunal Constitucional dicta sentencia. Total normalidad institucional en nuestro país", ha resumido.

RECONOCE LA FACULTAD DE LAS CORTES PARA APROBAR AMNISTÍAS

Bolaños ha subrayado que la resolución reconoce "la facultad de las Cortes para aprobar una ley, como en todas las democracias de nuestro entorno". Según ha explicado, se trata de "resolver un conflicto político con una ley", lo cual "responde a un fin legítimo, como es la convivencia democrática".

"La ley es constitucional, legal, legítima y ha sido útil, porque ha logrado ya la normalización política e institucional absoluta en Cataluña", ha valorado el ministro de Justicia.

Bolaños ha señalado que esta norma "culmina un proceso liderado por el presidente del Gobierno para no legar a generaciones futuras una crisis que no solo dividió a los gobiernos, sino a la sociedad, y tensó hasta límites insoportables la convivencia y la democracia".

A su juicio, el Gobierno tomó "decisiones valientes, arriesgadas" y "hoy hay normalidad en Cataluña absoluta". "Devolver a la política lo que nunca debió salir de la política es el broche. Es una enorme fuerza para la sociedad española. Tenemos herramientas para resolver problemas", ha recalcado.

Según Bolaños, "es un buen día para echar la vista atrás y ver con orgullo el resultado de las políticas públicas". Y ha destacado que "donde antes había confrontación, ahora hay también diálogo", apuntando que el conflicto con España ha desaparecido en Cataluña.

"LA CONVIVENCIA HA VENIDO PARA QUEDARSE EN CATALUÑA"

El ministro también ha destacado el retorno de la inversión económica a la comunidad autónoma: "Hoy las empresas vuelven a Cataluña y crean las mayores inversiones. Y donde antes había una tensión insoportable, ahora los diferentes se sientan a hablar y son capaces de compartir gobiernos y mayorías parlamentarias".

"Han sido muchas horas y días de trabajo de muchas personas que han logrado que el esfuerzo haya merecido la pena. La convivencia ha venido para quedarse, y ha restaurado la convivencia en Cataluña, uno de los mayores éxitos de la democracia", ha proseguido.

Bolaños ha apuntado que la ley "se aprobó para resolver una crisis concreta, pero sus efectos van más allá" y que hoy "es un gran día para el país".

Por último, ha reivindicado la vía del diálogo frente a la confrontación: "Ahora proliferan los que dividen, persiguen al discrepante y agravan las crisis. España demuestra que la política del diálogo y las instituciones es la mejor manera de afrontar los problemas. Las sociedades plurales están obligadas a hablar y respetarse. Esa será siempre la prioridad del Gobierno: el diálogo, los acuerdos entre diferentes, y el diálogo en Cataluña y en el resto de España", ha remarcado el ministro.