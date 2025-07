Bolaños cifra en un 28,75% el seguimiento de la huelga de jueces y fiscales este lunes

Dice que un total de "exactamente cero" personas han comunicado a Justicia que han realizado huelga

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cifrado en un 28,75% el seguimiento de la primera jornada de huelga de jueces y fiscales contra varias reformas del Gobierno en materia de Justicia, un dato que contrasta con el aportado por las asociaciones convocantes, que dicen que fue del 75%.

En una entrevista en Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, el titular de Justicia ha detallado que los datos que tiene su ministerio, y que han proporcionado los letrados de la administración de justicia, "son muy diferentes" a los de las asociaciones y se sitúa concretamente en el 28,75%.

Bolaños ha afirmado que "cualquier parecido a la realidad" de la cifra de seguimiento de la primera de las tres jornadas de huelga que dieron las asociaciones judiciales y fiscales --un 75%-- "es pura coincidencia", "igual que los motivos de la huelga que están alegando".

Después de insistir en que respeta la movilizaciones y el derecho a huelga de jueces y fiscales, ha recordado que ese derecho conlleva "un deber", que es que la obligación de no trabajar conlleva "no cobrar ese día de trabajo", y para ello hay que comunicarlo al "organismo pagador, en este caso el Ministerio" de Justicia.

"Y en este momento, el número de personas que se nos ha comunicado y que, por tanto, les deduciremos el día de salario, ha sido exactamente de cero. Es decir, ni el comité de huelga está en huelga, porque no nos han comunicado quiénes son las personas que han secundado el paro y a las que tenemos la obligación de deducir ese día de salario", ha dicho.

Bolaños ha mencionado la posición del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y de la propia Fiscalía, que dicen que la huelga "no tiene base legal" porque "no existe ninguna regulación" y que, aún así, "el derecho a huelga conlleva el derecho a no trabajar y el deber a que se deduzca el día no trabajo". "Y si no se nos comunica ningún nombre, pues lo tendremos que llamar de otra manera, pero huelga no será", ha concluido.

LAS ASOCIACIONES CIFRAN EL SEGUIMIENTO EN UN 75%

Las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado tres días de huelga --1, 2 y 3 de julio-- contra las reformas anunciadas por el Gobierno del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía, al considerar que suponen un ataque al Estado de Derecho, han cifrado el seguimiento durante LA primera jornada, hasta las 13.00 horas, en un 75%.

Así lo anunciaron este martes en una rueda de prensa los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Fue el pasado 17 de junio cuando las cinco asociaciones anunciaron huelga, ofreciendo desconvocarla si el Ejecutivo retiraba las reformas, algo que el Ministerio de Justicia ha rechazado, como ya les avanzó en la reunión que mantuvieron días antes, el 4 de junio, con el secretario de Estado Manuel Olmedo.

Ya con la medida de fuerza anunciada, Bolaños les trasladó en una misiva que las reformas son "imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI" y para actualizar las "estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX".