Bolaños considera que el Gobierno de España es "el mayor apoyo" que tiene la oposición venezolana de Corina Machado

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho este viernes que el Ejecutivo español es "el mayor apoyo" que tiene la oposición venezolana, al ser interpelado por las razones por las que no se ha reunido la opositora al régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado, con ningún representante del Gobierno.

Bolaños lo ha sostenido en una entrevista en 'La sexta', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "hubiera sido perfectamente posible" que la premio Nobel de la paz se encontrase con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo ha mantenido tras ser preguntado por la ausencia de Sánchez en la agenda de Corina Machado en la que sí aparecen encuentros con los líderes del PP y de Vox, así como con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No obstante, el socialista considera que es "absolutamente incontestable" que su Gobierno es el mayor apoyo que tiene la oposición a Maduro, puesto que ya han dado protección a los opositores Edmundo González y Leopoldo López. Sin embargo, ha admitido que desconoce si ellos opinan igual.

De todos modos, ha agregado que el jefe del Gobierno está este viernes en Barcelona recibiendo al presidente brasileño, Lula da Silva, en una cumbre socialdemócrata, por lo que en estos momentos no podría coincidir con Corina Machado.