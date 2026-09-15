Bolaños cree que es "cuestión de tiempo" la amnistía para Puigdemont cuando el Constitucional resuelva los recursos

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que la "aplicación plena" de la Ley de Amnistía es "cuestión de tiempo" para "todos los protagonistas" del 'procés', como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, una vez que el Tribunal Constitucional dé respuesta a los recursos de amparo presentados contra la negativa del Tribunal Supremo a perdonar el delito de malversación.

A preguntas de los periodistas en los pasillos del Senado, el titular de Justicia se ha pronunciado así después de conocer la decisión del Supremo de no amnistiar a Puigdemont y mantener la orden nacional de detención mientras no se pronuncie el Constitucional.

"Creo que lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, pero la aplicación plena de la amnistía es cuestión de tiempo", ha comenzado diciendo Bolaños, que ha querido recalcar que "ya está perfectamente acreditado" que la ley "es plenamente constitucional y plenamente conforme al derecho europeo", en alusión al aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la medida de gracia.

Bolaños ha defendido que la amnistía "está sirviendo para la normalización de Cataluña" y ha reconocido que los efectos de la ley "sólo se producirán de manera plena cuando se aplique a todos los protagonistas del 'procés'".

"La más importante novedad que contiene el auto del Supremo es que tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes en el Constitucional", ha indicado, antes de añadir que el "nuevo escenario" se "abrirá" cuando esos recursos se hayan resuelto.

El ministro ha concluido indicando que "ahora es momento de dejar trabajar a los tribunales para que la amnistía se aplique de manera plena, de manera absoluta, de manera total, a todos los protagonistas del proceso independentista, para que la normalización en Cataluña sea un hecho y sea absolutamente completa".

"SE MANIFESTARON CON PATRAÑAS"

Poco después, Bolaños ha vuelto a reivindicar en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Senado que la ley de amnistía es "plenamente constitucional y plenamente conforme al derecho europeo".

En respuesta al senador del Grupo Popular Antonio Silván, Bolaños ha señalado que las críticas del PP a la medida de gracia "eran todo patrañas". "La ley de amnistía ha normalizado Cataluña y todavía tiene que recorrer el último tramo y ustedes, como siempre, se manifestaron con patrañas", ha remachado el ministro.

Así las cosas, Bolaños ha remarcado que "esta semana hace nueve meses" que los 'populares' "están incumpliendo la Constitución por no renovar los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que están pendientes". "Nueve meses de incumplimiento y acaban ustedes de aprobar una nueva prórroga", ha lanzado.

Esto constituye, a juicio del ministro, una "nueva excusa" al igual que "cuando no renovaron el Consejo General del Poder Judicial por cinco años", cuando utilizaron "30 excusas diferentes".

"¿No les da vergüenza decir que son un partido de Estado incumpliendo abiertamente la constitución por no renovar los cuatro magistrados del Constitucional", ha cuestionado el ministro de Justicia al PP.

Y les ha replicado que "en el campo del antisistema pierdan esperanza" porque "lo único que van a hacer es engordar a la ultraderecha" y "acabarán engullidos por Vox".

Silván ha interpelado al ministro porque "se está aficionando demasiado a las mentiras" y le ha preguntado por "la funcionaria que fue cesada fulminantemente del Consejo de Seguridad Nacional por decir la verdad, por decir las personas que habían atravesado la frontera con la crisis de Ceuta". "Ese es su 'modus operandi': cuando me interesa la aparto, cuando no me interesa la defiendo", ha apostillado el senador.