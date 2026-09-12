Bolaños cuestiona los argumentos jurídicos del Supremo para privar del voto a nacionalizados por la 'ley de nietos'

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha puesto en cuestión este sábado los argumentos que han llevado al Tribunal Supremo a suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas nacionalizadas por la conocida como 'ley de nietos'. "El auto TS privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente", ha asegurado.

Lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta de X, recogido por Europa Press, en el que se hace eco del comunicado hecho público por Jueces y Juezas para la Democracia (JJpDD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que han denunciado la desproporción de la medida adoptada por el alto tribunal.

"Aquí los argumentos legales de JJpDD y UPF", apunta Bolaños adjuntando el citado comunicado de las dos asociaciones progresistas. Además, el ministro vuelve a pedir "respetuosamente" al Supremo que "resuelva este tema antes de elecciones de 2027" e incide en que "el censo no puede alterarse sin base legal sólida".

El Supremo ha decidido suspender cautelarmente, hasta que emita sentencia, el voto para los que ya han obtenido u obtengan la nacionalidad a través de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', salvo que acrediten ser descendientes de exiliados. Estas medidas cautelares se han adoptado al atender las peticiones de Vox y la plataforma Iustitia Europa.