Óscar López aplaude que Bolaños demande a Aldama y no descarta que el PSOE se querelle contra el empresario

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la inauguración de la primera reunión del Panel de Expertos en IA de Naciones Unidas, que se celebra en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Pide también a la justicia que deje de hacer "investigaciones prospectivas" como en el caso del juez Peinado

Defiende además la contundencia contra Ábalos y rechaza la financiación ilegal del PSOE

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha aplaudido que el titular de Justicia, Félix Bolaños, haya demandado al presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, por vulnerar su derecho al honor y no ha descartado que el PSOE se querelle contra el empresario tras su última declaración sobre la financiación del partido en el juicio de las mascarillas en el Supremo.

Así lo ha manifestado este lunes el dirigente socialista en una entrevista en 'La hora de La 1', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la demanda de Bolaños es "un ejemplo maravilloso" y "perfecto" de que el empresario ha lanzado "mentiras clarísimas y muy contundentes".

Dicho esto, el también secretario general de los socialistas no ha descartado que el PSOE se querelle contra Aldama por injurias tras la última declaración en el Tribunal Supremo en el juicio del 'caso mascarillas'. El presunto comisionista afirmó en sede judicial que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García querían constructoras para "la financiación del PSOE". Asimismo, declaró que pagó entre 3,5 y 4 millones a los dos, que les llevó 250.000 euros en una mochila, y les dio 1,8 millones para el partido.

"Se han dicho cantidad de mentiras y barbaridades que son absolutamente falsas, por una persona que entiendo que su estrategia de defensa ha sido intentar acusar a todo el mundo de hacer cosas que no son verdad", ha zanjado López.

QUE LOS JUECES DEFIENDAN LA JUSTICIA

En este contexto, el titular de Trasformación Digital ha aseverado que son los jueces "quienes tienen más responsabilidad" a la hora de defender el papel de la justicia, al tiempo que ha sostenido que espera que "no se produzcan más investigaciones prospectivas" ni condenas "sin pruebas" con "argumentaciones del tipo de 'has sido tú o alguien de tu entorno'", en referencia a la condena de dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

También ha hecho mención a las pesquisas "prospectivas" del juez Juan Carlos Peinado con la investigación a la mujer del presidente del Gobierno que, según ha ironizado, "comienza en una causa y muta cinco veces por lo menos". "Ahora ya no sabemos dónde está", ha espetado López.

Sobre ello, ha agregado que le resulta inevitable pensar en las palabras del expresidente José María Aznar en las que pedía que "el que pueda hacer, que haga" para "sacar" al Gobierno de Pedro Sánchez de La Moncloa: "Retumba todo el rato el eco de esas palabras".

INSISTE EN LA "CONTUNDENCIA" CON ÁBALOS

Al hilo, ha insistido en que la rama socialista del Ejecutivo ha actuado con "contundencia" respecto a los presuntos casos de corrupción por los que se está juzgando al exministro y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos; a su exasesor Koldo García y al empresario Aldama.

"Nadie está libre de tener algún caso", ha deslizado el ministro, antes de diferenciar esta investigación con el "sistema institucionalizado" de corrupción que tenía el PP con el 'caso Gürtel' y la contabilidad B.

En este contexto, ha descartado que su formación se haya financiado ilegalmente, asegurando que ya se ha demostrado "en más de una ocasión" tanto con auditorías externas como internas. "Creo que ha quedado más que probado", ha concluido.