Bolaños denosta que Vox se congratule del comportamiento "violento" de su diputado en lugar de condenarlo

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha censurado que Vox no haya condenado aún el comportamiento "violento" protagonizado este martes por su diputado José María Sánchez García, que subió al estrado y se encaró con la Presidencia, y se ha preguntado qué está representando la "ultraderecha" en el Congreso.

Así lo ha puesto de manifiesto aprovechando la interpelación que la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, le ha dirigido en el Pleno de este miércoles, a la que ha afeado que no haya hecho mención alguna al episodio de su compañero de filas de este martes, que acabó con su expulsión del hemiciclo.

Sánchez García, que ejerce como portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, fue expulsado de la sesión plenaria tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero del Congreso, Alfredo Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ocupaba la Presidencia.

El diputado protestó desde su escaño durante el debate de una iniciativa del PSOE sobre la quema de libros durante el franquismo después de que, según su relato, el diputado de ERC Jordi Salvador le insultara gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal".

"No le he escuchado condenar el episodio violento del diputado de Vox José María Sánchez", ha comentado el ministro de la Presidencia. "¡Ni me va a escuchar!", le ha replicado desde su escaño la portavoz de Vox, una postura que Bolaños ha censurado.

"Lejos de condenar, lo que hace es fomentar y congratularse de que un diputado de Vox suba a la Presidencia de esta Cámara, con formas violentas, a gritar al presidente en ese momento", ha denunciado.

Este rifirrafe ha llegado al final del duelo parlamentario que ambos han mantenido a propósito de la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros, una medida con la que el Gobierno prevé que puedan beneficiarse medio millón de extranjeros.

ENDOFOBIA VS APOROFOBIA

Millán ha acusado al PSOE de hacer del Estado "una extensión de su sede de Ferraz, donde prolifera la corrupción, donde enchufan a los suyos y desde donde han diseñado todas estas políticas de puertas abiertas", y ha denunciado que "la mezcla de endofobia (desprecio a lo propio) disfrazada de amor a la humanidad" del Gobierno y su "malintencionada gestión" ha provocado que los españoles, "a los que odian", se sientan que son "los últimos de la cola".

En su réplica, el ministro ha achacado a Vox un "discurso de odio de libro" contra los extranjeros y ha acusado a su portavoz de "aporofobia" porque considera que a los de Santiago Abascal no les molesta que el origen de la inmigración siempre que tenga "la cartera llena".