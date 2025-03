Bolaños dice que regularizar a los jueces sustitutos es una "obligación" que impone la UE bajo amenaza de sanción

Recalca que se trata de 913 personas en cuya designación tuvo "cero participación" Justicia

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sostenido este viernes que regularizar la situación de los jueces y fiscales sustitutos es una "obligación" que impone la Unión Europea y que, de no hacerlo, España se arriesga a una sanción, al ser preguntado por el informe emitido sobre este asunto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ve "disfunciones" en el modelo propuesto.

En una rueda de prensa, Bolaños ha explicado que el Gobierno ha recibido "dos cartas de la Comisión Europea diciéndonos que estamos incumpliendo el derecho europeo, que tenemos que estabilizar a los jueces sustitutos".

"Y nosotros, como Gobierno de España, ahora tenemos la obligación con la Comisión Europea de cumplir su requerimiento y de darles una puerta para que se pueda regularizar su situación", ha dicho.

Al hilo, ha subrayado que "lo que no cabe" es "no abordar este problema" porque "la Comisión Europea nos está diciendo que nos está advirtiendo de una posible sanción si no regularizamos a este colectivo de jueces sustitutos".

En cuanto al modelo propuesto, Bolaños ha indicado que el Gobierno ha recogido "una fórmula que ya existe en la legislación española desde el año 85, que es un procedimiento extraordinario de 'cuarto turno'".

ASEGURA QUE GARANTIZARÁ EL NIVEL DE "EXCELENCIA"

"Es decir, garantizar el nivel, la excelencia, de jueces sustitutos y de fiscales sustitutos, y también de otros profesionales del derecho que tengan más de 10 años de ejercicio y que, garantizando un nivel de excelencia y un nivel de conocimientos mínimo, puedan incorporarse en este proceso de regularización extraordinario a la carrera judicial o a la carrera fiscal", ha sostenido.

Además, ha aprovechado para recordar que se trata de un colectivo de 913 personas que "han sido seleccionadas por los Tribunales Superiores de Justicia" y "nombradas por el CGPJ", con "cero participación" del Ministerio de Justicia. "Por eso, hay algunas noticias que son de aurora boreal", ha remachado.

No obstante, ha reiterado que el Gobierno leerá "con mucha atención" las "aportaciones" del CGPJ, el cual advirtió de que la reforma propuesta adolece de una serie de "disfunciones" que pueden acabar generando "una carrera a dos velocidades", así como debilitar la independencia judicial.

Sin embargo, Bolaños ha incidido en que en el Ejecutivo están "muy satisfechos" con el informe del CGPJ al considerar que "valida" la reforma ideada. En concreto, ha apuntado que "valida y apoya el nuevo sistema de becas" y que se vaya a "modernizar la carrera profesional de jueces y fiscales".

Con todo, ha calificado de "muy útil" el trabajo del CGPJ porque "sirve para ver una visión distinta de la ley", que ha incidido en que se va a "estudiar" para analizar qué recomendaciones se pueden incorporar a la versión definitiva.