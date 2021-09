Bolaños y Gamarra constatan sus diferencias para renovar el CGPJ y con los PGE tras reunirse en el Congreso

Ambos sí que muestran su disposición a reactivar la subcomisión de la reforma de la LOREG para modificar el voto rogado

El ministro de Presidencia, Felix Bolaños, y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, han constatado este martes sus diferencias en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante una reunión de 45 minutos celebrada en el Congreso.

Bolaños, que ha arrancado con el PP su ronda de contactos presencial con los grupos parlamentarios, ha estado acompañado de su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y de la directora general, Mercedes Cabrera. Con Gamarra han acudido el secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, y la adjunta, Isabel Borrego.

CRUCE DE REPROCHES CON EL CGPJ

En cuanto a la renovación del CGPJ, cuyo mandato lleva ya casi tres años caducado, el Gobierno ha señalado que en este encuentro han constatado que el PP "sigue enrocado en no cumplir la Ley ni la Constitución", según han informado fuentes gubernamentales.

Según ha añadido el Ejecutivo, con esta actitud el PP incumple el requerimiento de la Comisión Europea y de su comisario de Justicia, Didier Reynder, "que ha pedido que se renueve con carácter urgente el CGPJ conforme a la ley vigente".

Desde el Gobierno han señalado además que el cumplimiento de la ley "no se puede someter a condición". "No se puede incumplir una ley porque un partido que no tiene mayoría parlamentaria ha decidido cambiar de opinión y ahora desea imponer a la mayoría su voluntad", han agregado.

Por su parte, fuentes del PP han señalado que Gamarra ha hecho hincapié en la "importancia" de que el PSOE apoye la tramitación de su reforma del Poder Judicial que se debate hoy en el Pleno para que 12 de los jueces del CGPJ sean elegidos por los jueces, como piden las instituciones europeas y las asociaciones judiciales.

Sin embargo, después de que el Grupo Socialista haya anunciado su "no" a esa votación, el PP ha censurado que el Gobierno haya decidido "bloquear" la renovación del Consejo "al mantener la misma posición anunciada antes de la reunión" con la portavoz del Grupo Popular.

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Durante esta reunión, que ha durado 45 minutos, Bolaños también ha informado a Gamarra de que el Gobierno está ultimando el proyecto de Ley de PGE y "tiende la mano para que el PP se sume" a unas cuentas públicas "necesarias" para el país "en un momento de salida de la crisis provocada por el Covid y que buscan la cohesión social y el crecimiento económico de España", según fuentes del Ejecutivo.

El PP, por su parte, se ha quejado de que el Gobierno no haya dado a conocer "ningún detalle" sobre los Presupuestos que van a plantear, algo que, según fuentes 'populares', refleja que "están buscando pactos para mantener el Gobierno Frankestein para seguir en Moncloa y no para resolver los problemas de los españoles".

La propia Gamarra ya había avanzado antes de esa reunión --en una rueda de prensa en el Congreso-- que el Gobierno no cuente con el PP "mientras siga pactando con Bildu y los independentistas". "Nuestro voto no está ni para blanquear a Bildu ni para entregar cheques en blanco a los independentistas para que Sánchez siga en La Moncloa", ha proclamado.

EL DEBATE DE LA NACIÓN Y MÁS CONTROL PARLAMENTARIO

En cuanto a la activación de la subcomisión de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), el ministro de Presidencia ha buscado el apoyo del PP y lo hará con los demás grupos parlamentarios para modificar el voto rogado y facilitar el voto de los residentes fuera de España con todas las garantías.

Fuentes gubernamentales han señalado que tanto el Gobierno como el Grupo Popular han mostrado su disposición a activar esta subcomisión. En la misma línea, desde el PP han destacado que se ha acordado "poner en marcha pronto la subcomisión para estudiar cambios en la LOREG, entre otros el relativo al voto rogado".

Sin embargo, el PP ha criticado que la delegación del Gobierno no haya sido "receptiva" a sus peticiones de aumentar el control parlamentario y celebrar el Debate sobre el estado de la nación tras más de tres años con Sánchez al frente del Gobierno, según fuentes 'populares'.