Bolaños, sobre el 'no' de Vox a Guardiola: Si convoca elecciones sin venir a cuento, debe asumir las consecuencias

BRUSELAS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enmarcado la decisión de Vox de votar en contra por segunda vez este viernes de la investidura de 'popular' María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura a las "consecuencias" de quien convoca elecciones "sin venir a cuento".

"Cuando uno convoca elecciones sin venir a cuento, pues tiene que asumir las consecuencias de sus actos y lo está viviendo en primera persona", ha dicho Bolaños en declaraciones a la prensa en Bruselas, al ser preguntado por la decisión del partido de Santiago Abascal.

Así, ha apuntado que Guardiola "decidió en su día convocar las elecciones sin necesidad de hacerlo" y que entonces, la política del PP "tenía un problema" porque no tenía presupuestos; "y ahora tiene dos: que no tiene investidura y que no tiene presupuestos".

Fuentes del Partido Popular confirmaron el jueves a Europa Press que Vox les había adelantado su "no" para investir este viernes a María Guardiola, si bien las fuentes confiaban en que "recapaciten en las próximas horas".

Esta segunda votación se produce después de que Guardiola no obtuviera la mayoría absoluta requerida en la primera, celebrada el pasado miércoles, en la que la candidata a la investidura únicamente contó con los votos a favor del PP (29 diputados), mientras que el resto de partidos (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) votaron en contra.