Bolaños pide confiar en el Estado con la crisis de Ceuta, promete refuerzos y reitera que la devolución es prioridad

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha trasladado un mensaje de "calma" y de "confianza en el Estado", ha manifestado que la "prioridad" es "tramitar la devolución" a su lugar de origen de los migrantes que entraron en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y ha prometido más refuerzos en cuanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice la "petición formal".

Así se ha expresado Bolaños este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional celebrada en el Congreso de los Diputados para abordar la crisis derivada de la entrada masiva en la ciudad autónoma de migrantes desde Marruecos.

Bolaños ha dicho al inicio de la comparecencia ser consciente "de la dimensión política y social de los acontecimientos" y los ha calificado como "un hecho indiscutiblemente grave". Ante ello, ha lanzado un mensaje de "calma" y de "confianza en el Estado".

"Estamos trabajando sin descanso", ha continuado Bolaños, al tiempo que ha expuesto que el Consejo de Ministros está "comprometido" porque "es el momento en el que el Estado está más presente en Ceuta".

Para el ministro, "la prioridad ahora es localizar, atender y comenzar los procesos de repatriación, reagrupamiento familiar o asilo de las personas que permanecen de manera irregular en Ceuta".

Ha indicado que ello pasa por "reforzar la justicia para tramitar el regreso de las personas migrantes a sus países de origen" y ha advertido de que "es un procedimiento complejo".

Como segunda prioridad ha fijado "garantizar el completo funcionamiento de la ciudad y su pronta recuperación", tanto "económica como social".

LO QUE PIDA EL CGPJ

Sobre el refuerzo de la justicia, ha prometido que el Ministerio financiará y autorizará "de manera inmediata" los refuerzos que soliciten el CGPJ y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y ha manifestado que cree que la petición se recibirá "esta semana".

Bolaños ha expresado que todavía no han recibido "esa petición formal oficial de refuerzos". "Tan pronto como la recibamos, en horas, el Ministerio de Justicia aprobará la partida presupuestaria correspondiente y reforzaremos el Tribunal de Instancia de Ceuta a los efectos de poder tramitar con mayor agilidad", ha explicado.

Dicho eso, ha indicado que el Ministerio ya ha reforzado "aquello que sí depende" de sus competencias, "como son el personal funcionario, los directores de la Administración de Justicia, los gestores, los tramitadores, el personal funcionario de auxilio judicial".

"También hemos autorizado el refuerzo de la Fiscalía, muy importante en todos los procedimientos, sobre todo los que afectan a menores", ha agregado.

Y ha celebrado que el refuerzo "ha sido contundente e inmediato" porque tienen "experiencia acumulada". "Sabemos que por ocasiones anteriores que estas situaciones necesitan un refuerzo también en materia de justicia y por eso hemos querido anticiparnos", ha remachado.

BULOS QUE CORRIERON POR LAS REDES

Bolaños ha señalado que fueron "dos bulos producto de la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo" lo que "provocó, entre otras circunstancias, la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio".

"Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron muy ampliamente por redes sociales. El primero de los bulos es que la frontera estaba abierta, el segundo es que si entras a nado en España no te podían devolver", ha indicado el ministro.

A finales de junio, el Supremo dictaminó que a los migrantes que llegaran a Ceuta o Melilla a nado se les debe aplicar el procedimiento de devolución ordinario y no el de rechazo en frontera, pero apuntó a que "nada impediría" aplicar las llamadas 'devoluciones en caliente' de establecerse "elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza".

El ministro ha señalado que, tras la entrada masiva de migrantes, todos los componentes del Sistema de Seguridad Nacional "actuaron dentro de sus respectivos ámbitos competenciales".

"Desde el mismo día 30, el seguimiento pasó a un nivel reforzado, incrementando el contacto con todos los ministerios responsables, la información disponible, la frecuencia de las valoraciones y el análisis de los riesgos", ha añadido.

Según ha dicho, ese trabajo permitió afrontar la situación desde el primer momento y favorecer la movilización de recursos materiales y humanos hacia Ceuta, con un "despliegue extraordinario de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", un refuerzo de la frontera marítima y más plazas de atención humanitaria.

COLABORACIÓN DE LAS CCAA

Asimismo, Bolaños ha recalcado que "no es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta, pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan colaborar en la normalización de esta ciudad".

"No es nada patriota. También somos un Estado social y esto supone que no dejamos a nadie en la cuneta, supone que respetamos la dignidad de todas las personas que están en nuestro territorio", ha abundado.

El titular de Justicia ha avisado de que se tienen que respetar la dignidad y las necesidades básicas de quien está en España, tenga la nacionalidad o el color de piel que tenga: "Nosotros atendemos a las personas que están en nuestro territorio, especialmente a las más vulnerables, son niños y niñas".

"Para nosotros, la seguridad, el respeto a la frontera, la solidaridad y la democracia no son conceptos antagónicos, sino complementarios, se pueden defender todos ellos", ha reivindicado.

Y ha añadido que el "enfoque" que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez ante esta "crisis" es el que "deben compartir todos aquellos" que defienden la Constitución.