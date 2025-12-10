Bolaños propone al PP reunirse ya para renovar el Constitucional y reclama "cumplir" la Carta Magna sin demoras

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha instado este miércoles al PP a fijar "día y hora" para reunirse "esta semana o la siguiente" con el fin de acordar la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos el del presidente Cándido Conde-Pumpido, cuyo mandato expira el 17 de diciembre.

En la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso, Bolaños ha advertido de que ambos partidos están "obligados por la Constitución" a alcanzar un acuerdo y ha ironizado con que el PP "no es un partido de incumplir la Constitución cinco años y medio, es de cumplirla a rajatabla y en plazo".

El ministro ha lanzado esta propuesta en su réplica al secretario general del PP, Miguel Tellado, a quien ha recordado que el PSOE y el PP están "obligados por la Constitución a dar un acuerdo y tener una mayoría reforzada para renovar esos cuatro magistrados en el Senado". "Señor Tellado, me dirijo a usted como secretario general del PP: día y hora para vernos usted o quien designe el PP esta semana o la siguiente", ha reiterado.

Tellado, que le había preguntado al titular de Justicia si compartía con el presidente Pedro Sánchez que si gobernar es resistir, no ha respondido a la oferta, pero sí ha reprochado al ministro la situación actual del Gobierno tras la sentencia que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Bolaños ha mantenido el ofrecimiento en su intervención final y ha insistido en que la renovación del Constitucional es una obligación marcada por la Carta Magna. "Nos obliga", ha dicho, reclamando al PP que no permanezca de nuevo "cinco años y medio incumpliendo la Constitución".