Bolaños recalca a Feijóo que el Gobierno ya planteó que el 'no' al suplicatorio no implique archivar la causa

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recalcado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que el Gobierno aprobó en noviembre ya recoge que "cuando no se concede el suplicatorio, no se archiva de manera definitiva la causa, sino que se espera a que termine el aforamiento y en ese momento se reabre la causa".

Así ha respondido al jefe de la oposición, que este domingo anunció en la Interparlamentaria del PP en A Coruña que si llega al Palacio de la Moncloa reformará la ley que regula la figura del suplicatorio para que su concesión no implique el sobreseimiento de la causa y permita a un político "esquivar la Justicia" o asegurarse la "impunidad".

"La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco. Regeneración democrática es nuestro primer compromiso", afirmó Feijóo, ante la posibilidad de que Pedro Sánchez llegue a ser investigado por la justicia ante los casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE.

El PP argumenta que quieren cambiar la ley para que la negativa del Congreso a conceder el suplicatorio no implique el archivo definitivo de la causa contra un diputado o senador. Con esa reforma, el Congreso "mantendrá la capacidad de negar un suplicatorio pero la causa no quedará sobreseída de manera definitiva" y cuando ese aforado deje el acta "la causa le estará esperando", según fuentes 'populares'.

"FEIJÓO NO HA LEÍDO LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL"

El ministro Bolaños ha confesado que le llamó "la atención" la propuesta de Feijóo en un acto del PP porque significa que "no ha leído la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento criminal que aprobó este Gobierno en noviembre".

"Ahí, en el artículo 864, apartado 2, se regula esta cuestión y digamos que lo que hacemos es que, efectivamente, cuando no se concede el suplicatorio, no se archiva de manera definitiva la causa, sino que se espera a que termine el aforamiento y en ese momento se reabre la causa", ha relatado Bolaños.

Por todo ello, el ministro de Justicia ha recriminado al presidente del PP que hiciera una propuesta "sobre un no problema" cuando "la solución ya la había dado el Gobierno de España". "Todo en orden", ha zanjado.

RECHAZO DE PP Y VOX A LA LECrim, QUE DEBE AÚN APROBAR EL CONGRESO

El Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2025 el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), la norma que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos. Una de las principales novedades de esa nueva forma --que aún tiene que ser aprobada por el Parlamento-- es la atribución de las investigaciones penales a los fiscales.

Tanto el PP como Vox han coincidido en expresar su rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobado por el Consejo de Ministros, que según los 'populares', supone un "asalto a la Justicia" y un intento del Gobierno de "controlar la acción penal".