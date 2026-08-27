Bolaños recalca que Sánchez ha visitado cuatro veces Ceuta y Aznar sólo va ahora como expresidente

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado este jueves que el presidente, Pedro Sánchez, ha visitado cuatro veces Ceuta como jefe de Gobierno, mientras que el 'popular' José María Aznar nunca pisó la ciudad autónoma siendo presidente y sólo va ahora, años después de dejar la Moncloa y justo en plena crisis migratoria por la llegada masiva de inmigrantes de finales de julio.

En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, el ministro ha querido dejar claro que el Gobierno está "trabajando sin descanso" para tratar de resolver la crisis de Ceuta y ha garantizado su total compromiso con la ciudad autónoma.

"El presidente del Gobierno, para que se haga una idea del compromiso del Gobierno de España, ha visitado la ciudad de Ceuta cuatro veces, la última, en este último mes --ha destacado--. Otros presidentes del Gobierno, que por cierto hoy están allí, nunca, jamás fueron como presidentes del Gobierno en visita institucional a Ceuta. Nunca, jamás. Creo que esto da idea del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Ceuta", ha agregado.

Aznar, que actualmente preside la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES), tiene anunciada este jueves una visita a Ceuta, acompañado por el dirigente del PP Juan Bravo, y se reunirá con el presidente de la ciudad autónoma, el también 'popular' Juan Jesús Vivas.