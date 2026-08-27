Bolaños rechaza hablar del cese de la funcionaria de Seguridad Nacional que adelantó cifras de migrantes en Ceuta

Archivo - La directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado, en una comisión del Senado - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha declinado comentar el cese de una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional a la que se achaca haber adelantado cifras de la llegada masiva de migrantes a finales de julio. "No tengo ningún comentario que hacer al respecto", ha dicho en el Congreso.

En las primeras 24 horas de la entrada masiva de migrantes, el Gobierno evitó dar cifras por canales oficiales de cuántas personas habían ingresado irregularmente en territorio nacional, pero la web de Seguridad Nacional se adelantó y el viernes por la mañana publicó una primera cifra de 49.000 personas llegadas a Ceuta en un solo día.

Ese mensaje de la web del DSN, que encabeza la general Loreto Gutiérrez Hurtado y que se encuadra en el gabinete de la Presidencia del Gobierno, fue la primera cifra que salía desde el Ejecutivo y elevaba la magnitud de la crisis a una categoría inédita, muy superior a la de mayo de 2021, en la que accedieron a Ceuta unas 10.000 personas en unas 48 horas.

La publicación fue borrada después y, ya sobre las 14.00 horas de ese viernes, el Gobierno hizo público su primer balance oficial, hablando de 50.000 personas, similar a la que se había adelantado en la web de Seguridad Nacional.

MONCLOA HABLÓ DE PERDIDA DE CONFIANZA

El Gobierno reconoció que la funcionaria encargada de la página web del Departamento de Seguridad Nacional había sido cesada por pérdida de confianza, alegando que publicó una información "no verificada" sobre un asunto tan sensible.

El PP tiene reclamada la comparecencia del director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, para que informe de este cese, pero ha aprovechado la presencia de Bolaños en la Comisión Mixta de Segurifdad Nacional para preguntarle, pero el ministro ha declinado hacer comentarios.

"Me hablan del cese de una determinada persona en el Departamento de Seguridad Nacional. Y, obviamente, en un departamento tan grande como es Seguridad Nacional, hay entradas y salidas de personas y hay decisiones que toman sus superiores jerárquicos que yo, por supuesto, no tengo ningún comentario que hacer a ese respecto", se ha limitado a decir el ministro.