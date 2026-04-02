Bolaños tacha de "despropósito" el 'caso Begoña Gómez' después de que Manos Limpias pida no llevarla ante un jurado

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ofrece declaraciones tras el acuerdo para reparar a víctimas de abusos prescritos, en la sede del Defensor del Pueblo, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha tildado de "despropósito" la causa que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que Manos Limpias haya rechazado la pretensión del instructor de orientar la causa hacia un jurado popular y haya pedido el archivo de la causa para la asesora, Cristina Álvarez.

"Casi dos años después, no lo ve claro ni la organización ultra que presentó la querella que ha dado lugar a este despropósito", ha afirmado el ministro en un mensaje publicado este miércoles a través de la red social 'X', recogido por Europa Press. Y ha asegurado que la querella "debió de ser inadmitida el primer día" según "la doctrina pacífica del Tribunal Supremo".

El titular de Justicia ha denunciado el "daño" que "se sigue causando" con esta investigación, que ya llevó a Sánchez y a su esposa a presentar una querella contra Peinado por prevaricación y que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La Fiscalía y las defensas de los tres investigados en la causa contra Gómez han vuelto a pedir al juez Juan Carlos Peinado que archive el caso.

Manos Limpias, cuya denuncia fue la que motivó que Peinado abriera en abril de 2024 la investigación, se ha desmarcado del resto de acusaciones populares por "divergencia de postulados" y ha pedido al juez que les permita actuar al margen, no bajo la tutela de Hazte Oír, que ejerce la dirección letrada.