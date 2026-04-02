Manos Limpias ve "precipitado" dirigir el 'caso Begoña Gómez' a jurado popular "porque faltan diligencias por practicar"

Archivo - El abogado y secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, durante una rueda de prensa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización Manos Limpias ha asegurado este jueves que considera "precipitado" que el juez Juan Carlos Peinado quiera dirigir hacia un jurado popular el 'caso Begoña Gómez' si finalmente acaba en juicio, ya que entiende que "faltan diligencias" por hacer.

En una nota de prensa, Manos Limpias niega haber "reculado" en su posición, a la vez que reivindica que su denuncia fue la que motivó que se abriera en abril de 2024 la investigación judicial a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Decimos que es precipitado porque faltan diligencias por practicar", sostiene sobre la competencia del tribunal del jurado, tras la comparecencia celebrada ayer en la que el juez instructor comunicó a las partes --defensas, Fiscalía y acusaciones-- su decisión de volver a dirigir el caso por los cauces de un jurado popular después de que la Audiencia Provincial de Madrid le frenara el pasado febrero y le reclamara que lo justificara adecuadamente.

Manos Limpias presentó para esa sesión un escrito de alegaciones, al que tuvo acceso Europa Press, en el que cuestionaba algunos de los presuntos delitos que Peinado investiga.

La organización aseguró que no encuentra "motivos siquiera indiciarios" del delito de intrusismo profesional, señaló que el de apropiación indebida de marcas "no se encuentra tipificado como tal" y rechazaba el de corrupción en los negocios: "En tanto nos encontramos en el marco de relaciones y organismos de derecho público, y dicho precepto tipifica hechos relativos a los negocios entre particulares".

No obstante, sí que compartió "plenamente" que hay "indicios" de malversación y tráfico de influencias, aunque recalcando que para la comisión de esos presuntos delitos "resulta imprescindible el concurso del delito de prevaricación --no investigado--, cuyo enjuiciamiento no puede ser atribuido al tribunal del jurado".

"Debe recordarse que si bien la competencia del tribunal del jurado radicaría en una imputación verosímil de los delitos de malversación y tráfico de influencias, en el estado de la causa no es menos verosímil la imputación del delito de prevaricación", añadía.

Y apostillaba que sobre ese supuesto delito "no se han practicado suficientemente diligencias de instrucción", avanzando que las "propondrá" y sosteniendo que, una vez practicadas, "impediría por conexidad la continuación del procedimiento por los cauces del jurado".