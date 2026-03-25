Bolaños tacha de "reaccionario" y probélico a un gobierno de PP y Vox en Extremadura: "Con su pan se lo coman"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que "la unión en lo universal que tiene el PP y Vox" se va a materializar en Extremadura y cerrarán un acuerdo para conformar un Gobierno "reaccionario a favor de los poderosos, a favor de la guerra y a favor de los machistas". "Con su pan se lo coman", ha añadido.

Bolaños ha hecho esta afirmación en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Míriam Guardiola, que ha cargado contra el Ejecutivo por estar rodeado de "un lodazal de corrupción", alegando que "todo parece indicar que el PSOE pagaba 20.000 euros a fontaneros para ir a por jueces y por fiscales que estaban investigando la corrupción del PSOE".

Además, la diputada del PP ha dicho al ministro de Justicia que es "un cartucho quemado" y "un juguete roto", y que Pedro Sánchez "no tiene compañeros, tiene vasallos".

Bolaños ha replicado a la parlamentaria que no había dejado "ni un solo bulo por utilizar en esta antología de la mentira" y le ha pedido que intente "contrastar algunas de las cosas que dice en sede parlamentaria". "Ustedes, a los cuentos y nosotros, a las cuentas", ha añadido, antes de citar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, la tasa de paro por debajo del 10% y los más de 2.500 millones de euros para becas frente a "lo suyo, cuentos".

"¿POR QUÉ UCRANIA TIENE PRESUPUESTOS Y ESPAÑA NO?

Además, el ministro ha respondido a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que le había preguntado por qué Ucrania tiene presupuestos y España no y le había acusado de ser "el ministro para el sometimiento de las Cortes".

Bolaños le ha reprochado que critique que no se traigan Presupuestos a esta Cámara mientras en Castilla y León le parece "lo más normal del mundo". También les ha acusado de incumplir la Constitución por la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado.

En esa misma respuesta, Bolaños ha dicho que mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho hoy "no a la guerra", el 7 de marzo Álvarez de Toledo escribió "un tuit diciendo sí a la guerra". La diputada 'popular' le ha replicado que ella dice "sí a la libertad y por tanto sí a la derrota de una teocracia criminal" y ha acusado al Gobierno de utilizar la guerra para "no perder" el poder.

Álvarez de Toledo ha aludido a los atentados yihadistas de 2004 como el "tema fetiche" del PSOE y ha asegurado que "el gran bulo del 11-M" fue que "cercaron" las sedes del PP y "politizaron una masacre para volcar las urnas", antes de añadir que "terrorismo, guerras, danas, todo aprovecha el convento socialista".

A este respecto, el titular de Justicia le ha acusado poner "en duda la legitimidad" del triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales de ese año y le ha pedido que rectifique "inmediatamente". "Usted es la mujer bulo, señora Álvarez de Toledo", ha afirmado, antes de recriminarle que no había quedado "ninguna duda" de que está "más cerca de Donald Trump y Benjamin Netanyahu que de Pedro Sánchez".

"EN VOX SE LO LLEVAN CRUDO"

También en la sesión de control, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha preguntado a Bolaños por lo que entiende el Gobierno por progreso y el ministro le ha respondido que "seguro que no es lo que entienden". Además, ha cargado contra Santiago Abascal por haber "salido por patas" durante la comparecencia de Sánchez esta mañana en el Congreso cuando él le pide muchos debates.

Millán le ha respondido que "el que acusa debe probar" y le ha reprochado que hable de progreso cuando, a su juicio, hay familias que tienen que elegir "entre llenar el depósito o llenar la nevera". Además, ha acusado al Gobierno de representar "el modelo de precariedad, el del colapso de los servicios públicos y el de la corrupción" y ha dicho que su "no a la guerra es una gran mentira".

En su contrarréplica, el ministro ha citado como pruebas "declaraciones testificales" de exdirigentes de Vox como Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros, Juan García Gallardo y ha remachado que en la dirección de Vox se lo están "llevando crudo a costa de los trabajadores de este país y de las clases medias".