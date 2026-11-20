El ministro de Justicia, Félix Bolaños, interviene durante la inauguración de la exposición ‘Cinco siglos del Consejo de Estado en España, en la Biblioteca Nacional, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado de "discutible" la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto el 29N de las personas nacionalizadas gracias a la denominada 'ley de nietos', incluyendo a quienes ya residen en España.

"Discrepamos porque se está privando del derecho a voto a gente que ya ha votado en cuatro o cinco procesos electorales", ha afirmado este viernes el titular de Justicia en una entrevista en La Séptima, recogida por Europa Press, y ha criticado que se decida con una medida cautelar: "La ley orgánica del régimen electoral dice que sólo se puede privar del derecho a voto con sentencia firme".

Así, ha incidido en que es una medida "jurídicamente discutible", y ha criticado que "entusiasme a la derecha" que se prohíba votar a parte de la población. "Les entusiasma que haya españoles de primera y de segunda", ha recalcado antes de recordar que han sido "organizaciones ultraderechistas" las que "han instado estas resoluciones judiciales".

Estas declaraciones llegan después de que este viernes el Alto Tribunal acordase mediante una providencia reclamar a la Junta Electoral Central garantizar que los más de 160.000 nacionalizados con este apartado de la Ley de Memoria Democrática no votarán el próximo 29 de noviembre.

"En consecuencia, que ninguna de las 163.355 personas incluidas puedan figurar como electores en el censo electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados", ordena el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

"TERROR" POR LA MANIFESTACIÓN DE LA FALANGE, QUE TACHA DE "ILEGAL" Y SEÑALA A VOX POR NO CONDENAR EL FRANQUISMO

Bolaños ha asegurado que siente "terror" ante las imágenes de la manifestación de la Falange que este viernes ha recorrido el centro de Madrid, y ha advertido que es "flagrantemente ilegal" por ser "contrario" a la Ley de Memoria Democrática.

"Después de más de cincuenta años de la muerte del dictador, que todavía haya nostálgicos y encima que sea gente joven", ha insistido Bolaños, y ha afirmado no conocer la resolución judicial que ha permitido esta concentración, "pero esto contradice la ley de manera abierta".

A raíz de esta concentración en el aniversario de las muertes de del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, Bolaños ha señalado al presidente de Vox, Santiago Abascal, por no condenar el franquismo: "Hay un candidato a las elecciones que dice que él no tiene opinión sobre esto".

"Quiero recordar que este señor es posible que pudiera formar parte del gobierno de España si la ultraderecha y la derecha tuvieran mayoría. Esto es lo que nos podría esperar", ha añadido el ministro.