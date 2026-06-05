Bolaños ve "muy graves" los hechos descritos en el 'caso Leire' pero cree que nada acredita que Sánchez lo sabía

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños considera que los hechos y comportamientos descritos en el sumario del 'caso Leire Díez' serían "muy graves" si se demuestra que son ciertos, aunque desvincula por completo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y defiende que no hay nada que acredite que tenía conocimiento de las actividades de la presunta trama.

En una entrevista en Cope recogida por Europa Press, Bolaños sostiene que en esta investigación aparece una persona que "utiliza" el nombre del presidente del Gobierno continuamente, "probablemente para darse importancia", señala.

Sin embargo, en el propio sumario "no hay absolutamente nada que acredite que Sánchez conocía "nada" porque, asegura, es una persona "íntegra" que cuando ha conocido que alguien ha cometido un comportamiento irregular "inmediatamente le ha puesto de patitas en la calle".

Bolaños ha hecho estas declaraciones sobre la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que sospecha que se creó una trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez para entorpecer investigaciones judiciales contra el partido y el Gobierno. "No hay nada, absolutamente nada, que acredite, que nos lleve a pensar que el presidente tenía alguna información", ha reiterado.

En todo caso dice que "no resta gravedad" a los hechos que se describen en la investigación y "de ser ciertos" serían "muy graves".

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