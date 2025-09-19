El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de Parcent, a 19 de septiembre de 2025, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

Asegura que el Consejo de Ministros aprobará el martes el real decreto ley de embargo de armas a Israel

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido al PP que aclare su posición sobre el conflicto en Gaza y considera que están entre la "equidistancia" entre víctimas y autores del "genocidio" y el apoyo cerrado a Israel del expresidente José María Aznar.

Además, ha asegurado que el próximo martes el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros el real decreto ley de embargo de armas a Israel, después de dos semanas de retraso.

Bolaños defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una posición clara respecto a la situación en Gaza y pide al PP que tenga "una claridad similar". En su opinión, tienen una oportunidad par explicarlo en el acto de este viernes en el que participan Aznar y el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Ahí podrán aclararnos si la posición del PP es la equidistancia entre los que perpetran el genocidio y las víctimas inocentes o si apoyan abiertamente al Gobierno de Israel que está perpetrando esta masacre", ha indicado el ministro, que atribuye esta posición a Aznar y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a los medios desde la sede el Palacio de Parcent, ha señalado además que Aznar es "el futuro del PP" mientras que Feijóo representa "el pasado".

Finalmente ha pedido a ambos que señalen si están "con los que perpetran el exterminio y el genocidio o con las víctimas inocentes de esa masacre".

Por el contrario, considera que la posición del Gobierno es "muy clara" y además está "marcando el camino de la comunidad internacional". "Hay muchos países que van por detrás de España que adoptan las decisiones que adopta España pasado un tiempo", subraya.