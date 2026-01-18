Las bonificaciones a caseros, nuevo cisma en el Gobierno: El PSOE mantiene su plan y Sumar le exige "recoger cable"

Archivo - Yolanda Díaz e Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa del Consejo de Ministros - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Sumar han vuelto a tensionar su relación en el Gobierno a cuenta del choque ante las bonificaciones a caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos, dado que el socio minoritario quiere una rectificación total mientras que el ala socialista insiste en seguir adelante con su propuesta, con alguna modulación de planteamiento.

Esta discrepancia, una más en la lista de desencuentros en materia de vivienda, ha elevado la tensión entre los dos sectores del Gobierno. Por ejemplo, Sumar insiste en que la fórmula es la prórroga de contratos de alquiler, ha impulsado iniciativas parlamentarias al respecto y lanza incluso una recogida de firmas de apoyo a esta medida.

A su vez, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Barbero, quiere sacar esta cuestión en la reunión que mantendrá este martes con Sánchez, en el marco de su ronda formaciones sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, dado que así se ha decidido por consenso entre todos los partidos de la confluencia.

El anuncio del presidente de incluir una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios que no suban la renta del alquiler generó un gran malestar en Sumar, que avanzó que no iba a apoyarla ni en el seno del Gobierno ni en el Congreso.

A su vez, la coalición plurinacional recriminó a su socio enterarse de la medida minutos antes que la prensa y actuar de forma "unilateral" cuando al día siguiente había convocada una reunión entre socios sobre vivienda, a cuenta de su demanda sobre la prórroga de contratos del alquiler.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fueron duros con el PSOE al demandarle una rectificación y advertirles de que con este tipo de iniciativas acercan más a PP y Vox a la Moncloa. Por otro lado, el líder de IU, Antonio Maíllo, auguró que el PSOE va a tener que "recoger cable" y reprochaba que no tenían ni siquiera el texto del eventual decreto. No obstante, ha habido llamadas a lograr un acuerdo que evite la fractura del Ejecutivo.

LA MEDIDA DEL PSOE ES UNA "SALVAJADA"

En Sumar insisten en que no pueden aceptar que se den "regalos fiscales" a los propietarios y fuentes de la confluencia destacan que es una "línea roja" sobre la que no se puede negociar con el PSOE. De esta forma, rechazan de plano explorar algún tipo de progresividad en dicha bonificación, pese a que algún sector de la coalición se abría a explorar.

Dentro del grupo parlamentario tildan de "salvajada" el mero hecho de plantear exenciones tributarias a propietarios de piso cuando la brecha de ingresos con respecto a los inquilinos supera el 80% y recrimina al PSOE perseguir una "batalla campal" entre ambos cuando la pelea debería ser entre políticas "regresivas o progresivas".

"No hay negociación posible que sea invertir dinero público de los inquilinos para dárselo a los caseros", ha exclamado el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien alude a que un informe de CCOO cuantifica que se han "tirado a la basura" 180.000 millones en medidas ineficaces que podrían haberse invertido en levantar 2 millones de pisos para el parque público de vivienda.

En paralelo, Movimiento Sumar ha lanzado en su página una recogida de firmas para solicitar al Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, para reclamarle la prórroga de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y evitar subidas de renta que afectarían a 1,6 millones de españoles. La formación hizo lo propio también para reivindicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y para exhortar a que Israel fuera vetada de Eurovisión.

"Hemos conocido con estupor que la propuesta del PSOE es premiar con incentivos fiscales a los propietarios. Una medida injusta e ineficaz que favorece a quienes ya tienen más renta y deja en manos de los caseros la decisión de aplicarla o no. Ni garantiza derechos, ni frena los abusos", ahonda el texto de Sumar que reivindica que la solución válida la ha marcado Bustinduy con la prórroga automática de contratos para congelar precios.

Sumar, además, ha registrado una proposición no de ley, firmada por Ibáñez, para instar al Gobierno a aprobar dicha prórroga pese a que los socialistas ponen en duda por su posible encaje constitucional.

EL PSOE NO RENUNCIA A LA EXENCIÓN A CASEROS

En el PSOE, por el contrario, siguen defendiendo las exenciones de impuestos a caseros pese a las duras críticas del socio minoritario de la coalición y están convencidos de que es una iniciativa eficaz para contener el precio del alquiler, aunque se muestran dispuestos a negociar retoques.

En el ala socialista del Gobierno dejan claro que no van a retirar esta medida a pesar del conflicto interno que ha provocado y sostienen que es una herramienta sencilla de aplicar y sobre todo que está en manos del Gobierno Central.

En el Ejecutivo de Sánchez echan la culpa de que el precio de la vivienda no baje a que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se niegan a aplicar la ley estatal de Vivienda. De este modo creen que pueden sortear ese bloqueo y conseguir resultados inmediatos. El objetivo es impedir que le suban el alquiler a 1,6 millones de personas pendientes de renovar su contrato a lo largo de este año 2026.

Sin embargo, los socialistas están abiertos a negociar una distinción entre grandes tenedores y pequeños propietarios, para evitar exenciones fiscales a los primeros, según trasladan fuentes gubernamentales.

No obstante advierten del alcance limitado de esta excepción porque, según afirman, ya quedan pocos grandes propietarios y los fondos de inversión han ido saliendo de España.