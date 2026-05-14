Borja Sémper duda que haya acabado el ciclo de Florentino Pérez en el Real Madrid y pide "respeto" para su figura

El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha calificado hoy de "monumental" la figura de Florentino Pérez en el Real Madrid, duda de que se haya acabado su ciclo al frente del club blanco y ha pedido "respeto" para su figura.

Así se ha expresado durante una entrevista en 'Espejo Público' en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que los políticos deberían tener mucho cuidado a la hora de hablar de cosas que no competen al ámbito estrictamente político, ya que considera que las decisiones sobre el futuro del Real Madrid son exclusivas de los socios del club.

Dicho esto, Sémper ha admitido que este asunto le toca el corazón porque él es "muy merengue". En su opinión, es "innegable" que la figura de Florentino Pérez "ha sido monumental para el Real Madrid".

Por ello, ha dicho tener dudas de que "haya acabado su ciclo" a pesar de que ya lleva 26 años al frente del Club, teniendo en cuenta lo vivido por el Real Madrid en los últimos años. Dicho esto ha pedido "un poco de respeto" porque cree "Florentino se lo merece".

Al ser preguntado sobre qué sintió al escuchar la rueda de prensa en la que anunció que adelantaba las elecciones para presidir el Real Madrid y cargaba contra los periodistas, Borja Sémper ha querido quitar hierro a la intervención del presidente del Club blanco apuntando que "como todo en esta vida" hay cosas que "pueden ser mejorables o no".

No obstante, el dirigente del PP considera que en ese momento "hubo naturalidad". "Eso nadie lo puede negar", ha exclamado antes de apuntar que hoy "la naturalidad debería cotizar también al alta".