Borrell acompañará al Rey en su viaje a Panamá para la toma de posesión de Cortizo y el V centenario de la ciudad

Publicado 27/06/2019 17:46:53 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, acompañará al Rey en el viaje que hará a Panamá el próximo domingo para asistir a la conmemoración del quinto centenario de la fundación de la Ciudad de Panamá y a la toma de posesión del presidente, Laurentino Cortizo, según ha informado Exteriores.

Inicialmente, el Rey iba a viajar acompañado por el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, ya que Borrell tenía previsto dejar el Gobierno este viernes 28 de junio para tomar posesión de su escaño de eurodiputado el 2 de julio.

Sin embargo, Borrell anunció este miércoles que no tomaría posesión de su escaño en Estrasburgo y seguiría como ministro en funciones para no dejar vacante el puesto por un periodo de tiempo incierto, ya que no se vislumbra un horizonte cercano para la investidura de Pedro Sánchez.

Al seguir en su puesto, será él, finalmente, quien acompañe al jefe de Estado en el que será su segundo viaje como Rey para representar a España en la toma de posesión de un presidente iberoamericano. El primero fue el pasado 1 de diciembre, con ocasión de la de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México el pasado 1 de diciembre. Como Príncipe de Asturias, Felipe VI acudió a un total de 69 ceremonias de traspaso presidencial en el continente entre 1996 y 2014.

Felipe VI estará en Ciudad de Panamá el domingo 30 de junio para los actos conmemorativos de los 500 años de la ciudad y el lunes 1 de julio para la toma de posesión del presidente electo.