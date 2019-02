Borrell dice que "naturalmente" el Gobierno reconocerá a Guaidó el lunes si Maduro no convoca elecciones

Actualizado 31/01/2019 20:27:14 CET

España participará en el grupo de contacto internacional, que se tendría que haber creado antes

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha aclarado este jueves que, "naturalmente", el Gobierno de Pedro Sánchez reconocerá el lunes a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela, si el Ejecutivo de Nicolás Maduro no convoca elecciones en el plazo de ocho días que le dieron España y otros países de la UE para hacerlo.

Al ser preguntado desde Bucarest, donde asiste a una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE, sobre si España reconocerá a Guaidó como presidente encargado el lunes, una vez agotado el plazo de ocho días, que expira el domingo, para que pueda convocar elecciones en Venezuela, Borrell ha contestado que "naturalmente".

"El presidente lo dijo claramente. Cuando se cumpla el plazo dado por el presidente, naturalmente él y los demás países que lo han dicho lo van a hacer", ha explicado, al tiempo que ha admitido que "se sigue trabajando por construir un consenso mayor".

Francia, Alemania y Reino Unido se sumaron al ultimátum de ocho días de España, al igual que Bélgica, Polonia y Portugal. La Unión Europea, por su parte, se limitó a indicar que reconocería a Guaidó si Maduro no convocaba elecciones "en los próximos días".

Borrell ha recordado que el reconocimiento "es un acto nacional de cada Estado", es decir son competencias nacionales de los países y no de la UE.

"Cada Estado las va a ejercer como lo considere oportuno", ha explicado Borrell, que ha asegurado que "no ha dicho nadie que no lo vaya a hacer" pero todavía no hay acuerdo sobre "los términos concretos" para hacerlo, insistiendo en que hay consideraciones de naturaleza "jurídica" y "política". "Pero se sigue trabajando y yo soy optimista", ha remachado.

Borrell ha insistido en que ha hay "un número importante de Estados" que se han puesto de acuerdo en "un marco común" para hacerlo. "Ahora se trata de conseguir extenderlo a otros", ha explicado, insistiendo en que "no se ha acabado el plazo".

PERIODISTAS DETENIDOS

Por otro lado, Borrell ha confirmado que los periodistas de la agencia EFE detenidos en Caracas ya han sido liberados y "no serán deportados", sino que serán acreditados y podrán quedarse en Venezuela para seguir cumpliendo su misión informativa. "No se les va a expulsar", ha informado.

Borrell ha asegurado que la Embajada y el Consulado en Caracas han logrado que "se les acredite y se puedan quedar para cumplir con su misión de información".

El ministro ha mostrado cierta sorpresa porque creían "que todo estaba en regla" pero finalmente "no van a ser deportados", como se informó "en un principio".

Borrell no ha querido decir si el Gobierno español se siente intimidado por este tipo de acciones. "No entremos en psicologías", ha dicho.

GRUPO DE CONTACTO INTERNACIONAL

Borrell, quien ya avanzó hace semanas que España participaría en el grupo de contacto internacional --cuya creación ha anunciado la UE este jueves con países del bloque y de la región con el objetivo de facilitar la celebración de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela--, ha recordado que España ha asumido "el liderazgo" para crear dicho grupo y ha lamentado que no se haya creado antes porque, en su opinión, estaría en mejores condiciones de ayudar.

Dicho esto, Borrell ha dejado claro que el objetivo del grupo no es "mediar" a diferencia de la iniciativa de diálogo de México y Uruguay "con el fin de mediar" sino para "ayudar a crear las condiciones" para celebrar nuevas elecciones en Venezuela, al tiempo que ha avanzado que España enviará "algún representante diplomático" como "observador" a la conferencia convocada por Canadá en Ottawa con los países del grupo de Lima.