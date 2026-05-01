Bravo denuncia el paro juvenil y la "asfixia fiscal" del Gobierno: "Tener empleo ya no es sinónimo de vivir dignamente"

1083356.1.260.149.20260501131050 Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 11 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha denunciado este 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que España cuenta con uno de los porcentajes más alto el desempleo juvenil en Europa, además de acusar al Gobierno de empobrecer a los trabajadores a través de la "asfixia fiscal" y de hacer que tener un empleo en España "ya no sea sinónimo de vivir con dignidad".

En declaraciones enviadas a los medios, Bravo ha recordado el esfuerzo de generaciones "para conseguir unas condiciones laborales dignas" y un salario "que permita afrontar un proyecto de vida". Pero ha advertido de que, al mirar el presente, España se encuentra con "una realidad preocupante para el conjunto de los trabajadores".

Según ha enumerado el dirigente 'popular', desde que Pedro Sánchez está en Moncloa, los salarios reales han bajado, la cesta de la compra ha subido "hasta un 42%" y el Gobierno ha creado "un infierno fiscal" al subir "más de 100 veces" los tributos y exigir "a cada español 3.600 euros más en impuestos". "Cada vez más difícil llegar a final de mes, sobre todo para las rentas medias y bajas. Pagamos más por todo, pero recibimos menos", ha remarcado.

Bravo ha puesto también atención en el desempleo de los jóvenes, que ha situado en un 26%, entre "los peores de Europa". También se ha referido a los autónomos, a los que ha definido como "asfixiados fiscalmente", y ha asegurado que el Gobierno les quiere subir las cotizaciones.

"A SÁNCHEZ SÓLO LE PREOCUPA DIFUNDIR PROPAGANDA"

A su juicio, el Gobierno de Sánchez "solo se preocupa de difundir su propaganda y su triunfalismo", mientras su "triste logro" ha sido que tener un empleo en España "ya no sea sinónimo de vivir con dignidad". "Están tan desnortados con su cohete, que se han olvidado de su tripulación: los millones de trabajadores de este país a los que han dejado en el suelo, en tierra", ha indicado.

Juan Bravo ha sostenido que este 1 de Mayo, mientras el Gobierno habla de sus cifras, el PP habla de "vidas reales". En este sentido, ha denunciado que "no hay proyecto de país" ni "empleos de calidad" que, EN su opinión, permitan a quienes trabajan vivir con dignidad. También ha criticado la "falta de oportunidades" para los jóvenes, "sometidos a empleos precarios" y sin posibilidades de tener "algo básico", una vivienda.

En sus declaraciones, también ha citado el apagón total ocurrido en España hace un años, las "carreteras bacheadas" y las infraestructuras ferroviarias, al asegurar que los trenes "cada vez funcionan peor". "Incluso han provocado el peor accidente, con 46 fallecidos en Adamuz", ha añadido.

PROPUESTAS DEL PP

El vicesecretario de Economía del PP ha afirmado que tan importante es hacer esta crítica como poner sobre la mesa las propuestas del PP. Entre ellas, ha citado que "el esfuerzo de los trabajadores merezca la pena", que se dé valor a quien "se esfuerza y cumple, como los autónomos", y que se abran posibilidades para los jóvenes para que no tengan que abandonar el país por "su frustración de no encontrar un puesto de trabajo en condiciones".

Además, ha defendido recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores mediante la deflactación de la tarifa del IRPF, que, según ha recordado, se ha aprobado en el Congreso y que el Gobierno "no quiere llevar a efecto".

Además, Juan Bravo ha señalado que los trabajadores reivindican "cosas tan sensatas" como menos "impuestos abusivos", menos "burocracia innecesaria", más viviendas, más políticas que permitan un empleo de calidad e incentiven la contratación estable.

"En definitiva, necesitamos un país mejor, no solo para el Gobierno, que también, sino para el conjunto de los españoles. Aquí el firme compromiso del PP este 1 de Mayo de trabajar, cuidar" y esforzarse para defender los derechos de los trabajadores. Con su esfuerzo, su sacrificio, con su día a día, construir para que el conjunto de los que viven en el país puedan disfrutar de mejores condiciones. Ese es nuestro compromiso: trabajo, esfuerzo, respeto, máximo respeto, consideración y agradecimiento", ha concluido.

CRÍTICAS AL DESPLIEGUE SOCIALISTA EN ANDALUCÍA

Sobre Andalucía, el diputado del PP considera "contradictorio y difícil de explicar" que quien, a su juicio, "más ha contribuido al empeoramiento de los servicios y el empobrecimiento de los trabajadores", en referencia a la exministra de Hacienda y candidata socialista a la Presidente de la Junta, María Jesús Montero, encabece hoy la manifestación del 1 de Mayo en Málaga.

"No solo eso, sino que ha ido acompañada del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente Pedro Sánchez, rodeados de corrupción. Solo falta que aparezcan José Luis Ábalos y Koldo García--en referencia al exministro de Transportes y a su exasesor-- por videoconferencia", ha señalado.