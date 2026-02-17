Bruselas espera la aplicación provisional en abril del acuerdo de Gibraltar mientras culmina su ratificación

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebra el acuerdo sobre Gibraltar con el comisario Maros Sefcovic, el ministro británico David Lammy y el ministro principal gibraltareño Fabian Picardo - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN

BRUSELAS 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea espera que el acuerdo que regirá las relaciones de Gibraltar con la Unión Europea y permitirá suprimir la Verja con España pueda entrar en vigor de manera provisional a partir del próximo 10 de abril, para lo que ha pedido ya al Consejo (gobiernos) que dé su visto bueno a la firma y aplicación provisional del Tratado, mientras los 27 y la Eurocámara culminan el proceso completo de ratificación, que puede requerir más tiempo.

"Esperamos una rápida adopción por el Consejo y poder firmar el Acuerdo para garantizar que su aplicación provisional puede tener lugar el 10 de abril", ha indicado un portavoz del Ejecutivo comunitario consultado por Europa Press, quien ha recordado que los textos han sido remitidos tanto al Consejo como a la Eurocámara, a quien corresponde ahora dar los siguientes pasos.

El Ejecutivo comunitario ha informado este martes de que ha adoptado formalmente y remitido a los colegisladores europeos las propuestas para, primero, proceder a la firma y aplicación provisional del acuerdo y, segundo, la celebración del acuerdo definitivo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar.

Con el visto bueno por parte del Consejo (gobiernos) el Tratado podría entrar de vigor mientras continúa el resto del proceso de ratificación, que incluye obtener el consentimiento de la Eurocámara --que puede aprobar o tumbar el acuerdo, pero no modificarlo-- y puede llevar algo más de tiempo.

El nuevo acuerdo con el que la Unión Europea y Reino Unido buscan completar el marco jurídico de las relaciones bilaterales establecido por el Acuerdo de Comercio y Cooperación que acordaron tras el Brexit, ya que Gibraltar no está cubierto por ese régimen, en vigor desde 2021.

"Nuestro objetivo ha sido claro y estratégico: garantizar la prosperidad a largo plazo de la región, a la vez que salvaguardamos plenamente el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y nuestra Unión Aduanera", ha destacado el comisario de Comercio y responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, en un comunicado.

El comisario también ha puesto en valor que "con 15.000 personas cruzando diariamente entre Gibraltar y España, el acuerdo trata de seguridad jurídica, confianza para las empresas y las personas, así como de un futuro de cooperación que fortalezca nuestra relación mutua".

ENTRADA EN VIGOR DEL EES

La fecha del 10 de abril a la que ha hecho referencia Bruselas, y que también ha venido citando en las últimas semanas el Gobierno gibralreño, obedece al hecho de que para ese día debería entrar en vigor de forma definitiva el nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) por el que se modificarán los controles en las fronteras de la UE.

Para que pueda entrar en vigor el nuevo tratado, cuyo acuerdo político se alcanzó el pasado 11 de junio si bien el texto no se completó hasta diciembre y luego ha sido objeto de revisión jurídica, también es necesario que sea ratificado por Reino Unido.

En este sentido, el Gobierno gibralteño ya ha dado el primer paso para iniciar el procedimiento, aprobando el texto el pasado 19 de enero. Ahora, deberá ser respaldado por el Parlamento del Peñón antes de pasar a su aprobación en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores.

Mientras esto ocurre, el Gobierno que encabeza Fabián Picardo ha venido realizando en las últimas semanas una campaña informativa sobre el nuevo acuerdo tanto con las instituciones que se encargarán de su implementación en el Peñón como con empresarios e incluso ha entregado una copia del mismo al líder de la oposición, Keit Azopardi.

Por parte española, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguraron la semana pasada a Europa Press que "se están realizando todos los preparativos necesarios para la entrada en vigor del acuerdo" mientras sigue su trámite para su ratificación por Consejo y Eurocámara.

"Exteriores lleva trabajando en estrecha coordinación con todos los ministerios competentes --Hacienda, Interior, Defensa, Transporte, entre otros-- desde el comienzo de las negociaciones", acotaron las fuentes, sin entrar en más detalles sobre los preparativos que está llevando a cabo el Gobierno.