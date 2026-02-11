Buntinduy rechaza que el liderazgo de Díaz esté diezmado y se autodescarta como futuro candidato de las izquierdas

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a 16 de enero de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha rechazado que el liderazgo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, esté debilitado al loar su gestión al frente de Trabajo y él se autodescarta como eventual candidato de esa refundación del proyecto de la izquierda alternativa.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Bustinduy ha subrayado que su tarea en el espacio progresista alternativo al PSOE no es ser cabeza de cartel sino "empujar desde el Gobierno para conseguir mejorar la vida de la gente". Por tanto, ha sido rotundo al rechazar la posibilidad de ser candidato en la candidatura de coalición que impulsan Más Madrid, IU, Comunes y Movimiento Sumar.

Respecto a la figura de Yolanda Díaz, Busntinduy Sociales ha ensalzado que es una "obviedad" que es la "mejor ministra de Trabajo de la democracia" y su tarea dentro del Gobierno es importantísima para sacar avances sociales. Así, ha asegurado que su liderazgo político en absoluto está menoscabado.

VALORA EL MOVIMIENTO DE RUFIÁN: VA "EN LA LÍNEA"

De todas formas, el titular de Derechos Sociales ha destacado que se siente "muy optimista" porque, a su juicio, se está "movimiento" de cara al próximo ciclo electoral al presentar "ideas". Y en "esta línea" también encuadra y saluda la propuesta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para la unidad de la izquierda plurinacional.

Es más, Bustinduy ha enfatizado que para las próximas elecciones generales la izquierda "va a estar a la altura" y que las grandes organizaciones de izquierda (en referencia a los partidos de Sumar) han lanzado un "proceso abierto, dialogante" y en el que "cabe todo el mundo" para reaccionar con una candidatura que combata a la amenaza de la ultraderecha.

Respecto al rechazo de Podemos a sumarse a esa nueva coalición, el ministro ha confiado en que toda la izquierda va a estar a la altura y que la ciudadanía "no va a dejar que se confundan de adversarios".

MÓNICA GARCÍA: EL ÚNICO LIDERAZGO EN ENTREDICHO ES EL DE FEIJÓO

Por otra parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha remarcado "por activa y por pasiva" que con la refundación de este proyecto no se está poniendo en cuestión el liderazgo de Díaz, dado que a su juicio el único que está en entredicho es el de Alberto Núñez Feijóo en el PP que solo está "alimentando" a la ultraderecha.

También en declaraciones en el Congreso, García ha subrayado que no toca hablar ahora de quién será el cabeza de cartel porque los partidos, a la hora de revalidar la coalición electoral, "van a construir la casa y luego poner el tejado". "Aquí no sobra nadie", ha remachado para recalcar que fue Díaz la que impulsó la confluencia que agrupa al sector minoritario del Gobierno.

Cuestionada por Rufián, la líder de Más Madrid ha opinado que está bien que se abran reflexiones sobre la unidad y que su formación abraza "los actos o todo aquello que tenga que decir" el portavoz de ERC, que se preocupa por la situación del espacio progresista.

Dicho esto, ha reivindicado que Sumar, Más Madrid, IU y Comunes ya están planteando soluciones a la hora de revalidar su compromiso de concurrir de nuevo juntos en las próximas elecciones generales.