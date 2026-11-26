Archivo - Buques de Salvamento Marítimo. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El buque MED EMRE que se ha hundido esta pasada noche a 30 millas de Ibiza comunicó a las 20:36 horas que tenía una vía de agua y a las 23:00 horas se hundió, según han informado fuentes del Gobierno.

Según estas fuentes, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia recibió una llamada de socorro MAYDAY a las 21:30 horas del 25 de noviembre. Seis minutos después, el buque comunicó que tenía una vía de agua y una escora de unos 90 grados. Finalmente, el hundimiento se produjo en torno a las 23:00 horas.

Se trata de un buque tanque químico, con bandera de Malta y el lugar del suceso ha sido a unas 57 millas náuticas al este de Valencia y 30 millas al norte de Ibiza. Contaba con 17 tripulantes a bordo y transportaba aproximadamente 7.000 toneladas métricas de gasóleo desde Algeciras a Barcelona.

La tripulación ha sido rescatada por Salvamento Marítimo, con la participación de helicópteros Helimer 202 y Helimer 220 y el mercante Prysmian Monna Lisa, que auxiliaron a cinco, seis y seis personas, respectivamente.

De estos, seis de los rescatados fueron trasladados al aeropuerto de Ibiza y dos de ellos necesitaron atención médica. Uno falleció posteriormente en el hospital de Ibiza, según confirmó el 061. También han participado en el operativo rescate efectivos de la Guardia Civil de las comandancias de Valencia e Islas Baleares.

ACTIVADOS LOS PLANES PREVENTIVOS POR SI HUBIERA CONTAMINACIÓN

Tras el hundimiento del buque quimiquero, la Dirección General de la Marina Mercante ha activado el Plan Marítimo Nacional en Situación 2, desde las 23:45 horas del 25 de noviembre, para coordinar la respuesta ante el siniestro y evaluar sus posibles consecuencias medioambientales.

Y también la Dirección General de la Costa y el Mar ha activado el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación (Plan Ribera) "como medida preventiva para anticipar una posible afección al litoral y preparar la coordinación de las actuaciones necesarias". No obstante, estas fuentes del Gobierno señalan que "esta no presupone que se haya constatado contaminación en la costa".

NO SE OBSERVAN RESTOS DEL BUQUE NI OBJETOS FLOTANTES.

Durante la noche ha permanecido en la zona la Guardamar Talía permanece, que será relevada por el Clara Campoamor, previsto para las 10:15 horas. En su último reporte, a las 07:37 horas, la Guardamar "no observaba restos del buque, objetos flotantes ni indicios de contaminación".

Además, el avión Sasemar 308 ha despegado para realizar un reconocimiento aéreo y se han solicitado a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) imágenes de satélite para los próximos siete días.

Junto a estas medidas, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Secretaría General de Protección Civil ha solicitado la activación del sistema Copernicus de la Unión Europea para obtener imágenes y cartografía de la zona.

También la comunidad autónoma ha activado su Plan Territorial de Protección Civil en nivel 0 para realizar un seguimiento permanente de la situación y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia que pudiera afectar al litoral o al medio marino.