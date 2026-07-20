Bustinduy celebra el Mundial de España y lanza un dardo a Trump: "Hay metáforas que hablan por sí solas"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la inauguración del curso ‘Reimaginar el bienestar. Políticas sociales para un nuevo contrato social’, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

EL ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado este lunes la victoria de este domingo de la selección española masculina de fútbol en la final del mundial y ha lanzado un dardo al presidente norteamericano, Donald Trump: "Hay metáforas que hablan por sí solas".

En esta línea, Bustinduy ha valorado que el equipo español haya sido "sublime" y ha dado una imagen "ejemplar" e "histórica" pese a las polémicas durante el encuentro y también en la celebración y el levantamiento de la copa, de la que el presidente de EEUU tardó en retirarse, generando malestar y críticas.

"Qué gusto, qué orgullo y qué felicidad que nos hayan representado de esta manera y que la imagen de España en el mundo sea esta", ha mantenido en declaraciones a los medios antes de inaugurar uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial.

Asimismo, Bustinduy ha consagrado que "se ve que (los jugadores españoles) son buenas personas". "Se parecen mucho a nuestro país", ha mantenido el ministro para valorar que van "siempre con los valores por delante".

Además, el titular de Derechos Sociales ha reconocido que le "emociona" ver imágenes desde Palestina y Gaza celebrando el triunfo de la selección española "como si fuera propio". "Es un motivo para agradecerle a este equipo histórico lo que ha conseguido", ha concluido.